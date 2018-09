NBA | a tutto Belinelli | “il ritorno agli Spurs e le difficoltà nell’affrontare LeBron”

sportfair

(Di martedì 4 settembre 2018) Marcopronto a partire per una nuova esperienza nella NBA, illo porta in una contender Marcoè pronto per la nuova stagione NBA, un’annata che sarà in un luogo a lui ben noto, San Antonio.il Beli ha vinto un titolo e proverà a bissare le prestazioni di quella fantastica annata: “Oramai è casa, un posto che mi ha fatto crescere e vincere. Ovviamente anche essere nuovamente allenato da Popovich ha contribuito alla mia decisione. Ho sempre avuto un bel rapporto con la società, anche quando me ne sono andato via. Il mio cambio di numero? Con il 3 ho già vinto, ora non mi resta che farlo con il 18“. Il nostro Marco, alla presentazione di NBA 2K19, ha infine parlato del Re LeBron: “Giocare con LeBron James è emozionante. Ad oggi, è il giocatore più forte al mondo. Come rispondo a tutti quelli che mi chiedono di ...