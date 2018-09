Nazionalizzare? Il problema è uno Stato più efficiente

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) La fragilità del nostro Paese è uno dei temi che dovrebbe guidare il futuro prossimo dell'attività di Governo. Non tanto la campagna elettorale permanente in atto. Accertare colpe e responsabilità – mestiere che peraltro riguarda la magistratura – sarebbe utile (e necessario) almeno tanto quanto la capacità di individuare obiettivi da conseguire.C'è un "fare" che spetta come responsabilità a chi governa e che attiene ai diritti incomprimibili dei cittadini. Non si tratta solo delle tragedie, come quella del crollo del ponte Morandi a Genova, o delle tragedie sfiorate, come quella della chiesa di San Giuseppe a Roma. Si tratta dell'ordinaria attività amministrativa per un Paese che nel 75% del suo territorio vive rischi sismici e/o idrogeologici. Non solo: un Paese costruito e ricostruito nei primi decenni del fervente ...