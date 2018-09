Nazionali | l’ex doriano Katanec è il nuovo ct dell’Iraq

calcioweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) L’Iraq ha affidato la propria panchina allo sloveno Srecko. L’ex calciatore della Sampdoria, che sostituisce Basim Qasim, ha chiesto tempo per la crescita della squadra. Il ct 55enne ha firmato un contratto triennale con la federazione irachena da 1,2 milioni di dollari. Un anno di contratto per lui e per i suoi quattro assistenti con l’obiettivo di qualificarsi per i prossimi Mondiali: “La Coppa d’Asia sarà un passo avanti in vista delle qualificazioni per la Coppa del Mondo, non prometto di vincere la Coppa d’Asia. Il mio obiettivo principale è quello di ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2022“. Gli iracheni finora hanno partecipato solo una volta alla Coppa del Mondo, l’edizione messicana del 1986. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’exè ilct ...