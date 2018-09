Natalie Portman | «Quel terrore che proviamo ancora ogni giorno»

vanityfair

(Di martedì 4 settembre 2018) C’è un terrorismo proprio, che èlo nella nostra testa, e prova ad ammazzarci da dentro. E un terrorismo che non dipende da noi, che èlo che sta nella testa dell’altro, e ci arriva addosso da fuori. Abbiamo imparato a conoscerlo, tra il ventesimo e il ventunesimo secolo: ha i tratti del disagio personale instabile, del fanatismo religioso organizzato. Carica mitragliatrici, si maschera, irrompe nelle scuole, ai concerti, in spiaggia. Si fa esplodere.che succede ain Vox Lux, il film del (più giovane) regista in concorso alla Mostra del Cinema, Brady Corbet, 30 anni (era già stato a Venezia nel 2015 con la sua opera prima, The Childhood of a Leader) è che il primo tipo di terrorismo se la «prende» proprio perché, per un soffio, si è salvata dal secondo. È la sindrome post traumatica, e la storia di Celeste, una bambina che possedeva...