Napoli | stesa di camorra | ferita donna al balcone Ultime notizie | ricoverata in gravi

Napoli - ennesima stesa : spari contro i poliziotti/ Ultime notizie : malviventi in fuga - nessun agente ferito : Napoli , ennesima stesa : colpi di pistola contro i poliziotti . malviventi si sono dati alla fuga , nessun ferito . E' guerra tra i clan Rinaldi e Mazzarella? Indagini in corso.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Napoli est brucia : nuova stesa nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : Hanno sparato in aria e non si sono fermati davanti alle volanti della polizia di Stato. L'ennesima stesa messa a segno nel cuore della notte , stavolta a Ponticelli, si è trasformata nel raid di fuoco ...

Napoli - 'stesa' nella notte a Monte di Dio - esplosi 18 colpi di pistola : ferito un parcheggiatore abusivo : Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha ...