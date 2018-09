Napoli - STESA DI CAMORRA : FERITA DONNA AL BALCONE/ Ultime notizie - Anna Celentano fuori pericolo : NAPOLI, DONNA FERITA da proiettile vagante. Ultime notizie: affacciata al BALCONE, ennesima vittima di una STESA. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Donna ferita a Napoli da un proiettile vagante : E' ancora ricoverata in ospedale la Donna di 52 anni ferita da un proiettile vagante a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Vicaria Vecchia, nella zona di Forcella nel corso di una "stesa", come riporta ...

Napoli - stesa di camorra : ferita donna al balcone/ Ultime notizie - ricoverata in gravi condizioni : Napoli, donna ferita da proiettile vagante. Ultime notizie: affacciata al balcone, ennesima vittima di una stesa. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:26:00 GMT)

Napoli - donna ferita da un proiettile vagante mentre è al balcone : E' successo lunedì sera, intorno alle 23. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale al Loreto Mare. Le sue condizioni non sono gravi: secondo i medici la ferita alla gamba destra guarirà in 21 ...

Napoli - donna ferita da un proiettile mentre è al balcone : Tra le ipotesi anche una 'stesa', un raid armato con esplosione di colpi in aria a scopo intimidatorio

Napoli - donna ferita da proiettile vagante/ Ultime notizie : affacciata al balcone - altra vittima di una stesa : Napoli, donna ferita da proiettile vagante. Ultime notizie: affacciata al balcone, ennesima vittima di una stesa. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Napoli - donna ferita da un proiettile vagante. Era affacciata al balcone : Era affacciata al balcone di casa, a Napoli, quando un proiettile vagante l’ha raggiunta, ferendola a una gamba. A sparare ad Anna Celentano, 51 anni, sarebbero state due persone in sella ad uno scooter con il volto coperto da un casco che entrati hanno fatto fuoco in aria. Il fatto è avvenuto la scorsa notte intorno alle 23 in via Vicaria Vecchia, nella zona di Forcella nel corso di una “stesa”, azione armata compiuta da ...

Napoli - donna ferita da proiettile vagante. Era affacciata al balcone : Ancora una stesa, e per un caso il dramma non si trasforma in tragedia. Una donna si accascia al balcone di casa sua raggiunta da un colpo ieri sera a Vicaria Vecchia: nella mente non può non tornare ...

Choc a Napoli : litiga con l'ex - porta via il bimbo e investe una donna durante la fuga : litiga con la sua ex compagna, porta via il loro bimbo di 14 mesi e nella fuga investe una donna di 40anni che ora è in pericolo di vita. È accaduto la scorsa notte a Napoli. L'uomo è al momento ...

Napoli - schiaffi a donna per rapinare cellulare : lei in ospedale - lui arrestato : Una 29enne di origine moldava è finita in ospedale dopo essere stata aggredita in piazza Garibaldi. La donna è stata percossa e presa a schiaffi da un uomo che è riuscito a impossessarsi del cellulare ...

Live Napoli-Milan 3-2 al 45? st Donnarumma salva su Insigne : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Live Napoli-Milan 0-1 al 45? pt Donnarumma salva su bolide Milik : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

Napoli-Milan - Donnarumma e un tabù da sfatare contro i partenopei : Il Milan si appresta a fare il suo esordio in campionato contro il Napoli. La squadra allenata da Rino Gattuso scenderà in campo sabato alle ore 20.30 allo stadio ‘San Paolo’. A difendere i pali dei rossoneri ci sarà Gianluigi Donnarumma, che ad oggi risulta essere favorito su Pepe Reina. Proprio il portiere classe 1999 sarà chiamato a sfatare un tabù contro i partenopei. Donnarumma: mai una vittoria contro il Napoli dal suo ...