Napoli | donna ferita da proiettile vagante Ultime notizie | affacciata al balcone | altra

Napoli - donna ferita da un proiettile vagante. Era affacciata al balcone : Era affacciata al balcone di casa, a Napoli, quando un proiettile vagante l’ha raggiunta, ferendola a una gamba. A sparare ad Anna Celentano, 51 anni, sarebbero state due persone in sella ad uno scooter con il volto coperto da un casco che entrati hanno fatto fuoco in aria. Il fatto è avvenuto la scorsa notte intorno alle 23 in via Vicaria Vecchia, nella zona di Forcella nel corso di una “stesa”, azione armata compiuta da ...

Napoli - donna ferita da proiettile vagante. Era affacciata al balcone : Ancora una stesa, e per un caso il dramma non si trasforma in tragedia. Una donna si accascia al balcone di casa sua raggiunta da un colpo ieri sera a Vicaria Vecchia: nella mente non può non tornare ...

Choc a Napoli : litiga con l'ex - porta via il bimbo e investe una donna durante la fuga : litiga con la sua ex compagna, porta via il loro bimbo di 14 mesi e nella fuga investe una donna di 40anni che ora è in pericolo di vita. È accaduto la scorsa notte a Napoli. L'uomo è al momento ...

Napoli - schiaffi a donna per rapinare cellulare : lei in ospedale - lui arrestato : Una 29enne di origine moldava è finita in ospedale dopo essere stata aggredita in piazza Garibaldi. La donna è stata percossa e presa a schiaffi da un uomo che è riuscito a impossessarsi del cellulare ...

Live Napoli-Milan 3-2 al 45? st Donnarumma salva su Insigne : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Live Napoli-Milan 0-1 al 45? pt Donnarumma salva su bolide Milik : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

Napoli-Milan - Donnarumma e un tabù da sfatare contro i partenopei : Il Milan si appresta a fare il suo esordio in campionato contro il Napoli. La squadra allenata da Rino Gattuso scenderà in campo sabato alle ore 20.30 allo stadio ‘San Paolo’. A difendere i pali dei rossoneri ci sarà Gianluigi Donnarumma, che ad oggi risulta essere favorito su Pepe Reina. Proprio il portiere classe 1999 sarà chiamato a sfatare un tabù contro i partenopei. Donnarumma: mai una vittoria contro il Napoli dal suo ...

Napoli - Ospedale Pellegrini : infermiera aggredita/ Donna è stata trascinata per i capelli nel pronto soccorso : Napoli, Ospedale Pellegrini: infermiera aggredita. La Donna di 41 anni è stata trascinata per i capelli all'interno del pronto soccorso e le è stata data una prognosi riservata di 15 giorni.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Napoli - turista inglese aggredita e scippata/ Ultime notizie - donna scaraventata a terra : ecco cos'è successo : Napoli, turista inglese aggredita e scippata: la donna è stata scaraventata a terra nel corso di una rapina, nulla di grave per lei e per il suo bambino(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Napoli - per la prima volta una donna a capo della sezione polizia stradale : E' stato affidato ad una donna, per la prima volta in assoluto, il delicato compito di dirigere la sezione della polizia stradale di Napoli, in seno al Compartimento della polizia stradale Campania-...

Napoli - incidente sulla Tangenziale. Uomo muore - donna ferita : è caos : Un incidente mortale tra un?automobile e un automezzo si è verificato poco fa sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell?uscita Vomero, in direzione Capodichino....

Jorginho - che scena commovente! L’ex Napoli mostra alla madre la sua maglia - la donna si commuove [VIDEO] : La madre di Jorginho piange nello store del Chelsea alla vista della maglia con impresso il nome del figlio: la scena commovente Jorginho è volato al Chelsea dopo una trattativa serrata tra la dirigenza del Napoli ed il club inglese. Il centrocampista porta la madre allo store dei Blues dove la donna scorge subito la maglia del figlio calciatore. La reazione della mamma di Jorginho è commovente. La donna si lascia andare alle lacrime ed ...

Napoli - estorsioni e usura a trans e prostitute della zona orientale : 9 arresti - donna comandava gang : C'era una donna a capo di una gang 'specializzata' in estorsioni ed usura a transessuali e prostitute nella zona orientale di Napoli. I carabinieri hanno scoperto la banda arrestandone i...