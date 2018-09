Music Summer Campus | il via alle masterclass internazionali

Music Summer Campus - al via le masterclass ad Airola. : ... con la quale ha affrontato il repertorio principale lirico-sinfonico e quello solistico, si esibisce regolarmente in tutto il mondo, tenendo concerti nelle sale più celebrate di New York, Washington,...

#BattitiLive – Quinta ed ultima puntata del 30/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. – Chi ha vinto #MusicSummer2018? : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Quinta ed ...

#BattitiLive – Quinta ed ultima puntata del 30/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. – Chi ha vinto #MusicSummer2018? : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Quinta ed ...

#MusicSummer2018 – La Finale – Decidi la Canzone dell’Estate 2018! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Ed eccoci giunti, dopo cinque fasi emozionanti ed imprevedibili, alla Finale. Dieci canzoni, scelte da voi lettori qui sul sito e su Twitter, si scontreranno nell’ultimo girone per ottenere il titolo. Occhio al regolamento! MUSIC SUMMER 2018 | La ...

Milleluci Summer Music Fest a Bellaria (Rimini) con Lorenzo Fragola - Thomas e Shade : tutti gli ospiti : Milleluci Summer Music Fest è in programma per sabato 18 agosto 2018 a Bellaria Igea Marina (Rimini). Tra gli ospiti figurano il nome di Lorenzo Fragola, in radio quest'estate con la canzone Super Martina, featuring Gazzelle. Il brano è contenuto nel nuovo disco di inediti del cantautore siciliano dal titolo Bengala. Il secondo degli ospiti attesi al Milleluci Summer Music Fest di Bellaria Igea Marina è Thomas Bocchimpani, giovane artista ...

#MusicSummer2018 – Prefinali – Decidi le altre sei canzoni finaliste! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

Parte oggi Summerland Music Festival edizione 2018 sul Gargano : ... proponendo come simbolo del Festival un alieno rosa , in quanto tutta la manifestazione artistica e Musicale sarà caratterizzata da scenografie e spettacoli extraterrestri e sarà dedicato in ...

Musica dall’8 agosto a Castellaneta con Meeting of Friends Summer 2018 : Castellaneta. Anche questa estate Castellaneta si arricchisce con nuove situazioni Musicali: l’ormai classico appuntamento con “Meeting of Friends Summer”, giunto

#MusicSummer2018 – Top 16 – Decidi le prime quattro canzoni finaliste! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

'Summer Music smile' : successo per i 'Labend' : Napolitano - Mucci e Monopoli : Grande successo lo scorso fine settimana per Summer music Smile , seconda edizione, l'evento organizzato dall'Associazione 108-Una scuola per la vita , con musica, ballo e spettacoli, per raccogliere fondi destinati alla casa di ospitalità Lazzarelli di San Severino Marche. Sul palco - presentati uno ad uno dal presentatore Luca Romagnoli - sono saliti il coro Anfass di ...

Selezioni di Sanremo Giovani - artisti di strada - food trucks e Musica - al via il Theate Magic Summer a Chieti : Gli spettacoli del "Theate Magic Summer" saranno tutti ad ingresso libero. In occasione della manifestazione è stato istituito un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal Palatricalle attivo ...

Grande successo per la seconda edizione del Summer Music Smile : Nello scorso week end Vasto ha vissuto la seconda edizione del Summer Music Smile , l'evento organizzato dall'Associazione 108-Una scuola per la vita, con Musica, ballo e spettacoli, per raccogliere fondi destinati alla casa di ospitalità Lazzarelli di San Severino. Sul palco " presentati uno ad uno dal presentatore Luca Romagnoli " sono saliti il coro Anfass di Atessa ...

#MusicSummer2018 – Terza fase – Decidi le canzoni che accederanno alle Top 16! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

#MusicSummer2018 – Seconda fase – Decidi le canzoni che accederanno alla terza fase! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...