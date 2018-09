MotoGp – L’ultima di Pedrosa a Misano | “mi piace molto l’atmosfera con tutti i fan

sportfair

: @enrick81 @bea200794 @gabrirz1 @Unstoppable__94 @ZeusMega @famigliasimpson @tw_fyvry @MasterAb88 @Micene_sagitter… - Tvottiano : @enrick81 @bea200794 @gabrirz1 @Unstoppable__94 @ZeusMega @famigliasimpson @tw_fyvry @MasterAb88 @Micene_sagitter… - motoclub100hp : L'ultima sessione di test privati della MotoGP si conclude oggi sulla pista di Aragon. Ieri Valentino Rossi e Maver… - marcopiccari1 : #Maracanà @RMCSportNetwork dalle 13 alle 17. Oggi si parte con 'L'ora del campione' Nela con un protagonista dell'u… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Daniracconta le sensazioni con le quali arriva all’appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento di: dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna i piloti dellasi apprestano a scendere in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanta attenzione su Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno davanti al suo pubblico, ma è Marc Marquez l’uomo da tenere sotto controllo. Importante appuntamento anche per Dani, al suo ultimo Gp di: “spero che ci sarà bel tempo ae che riusciremo a fare un exploit in tutte le sessioni. Miabbastanza il tracciato anche se è un po’ accidentato e il livello del grip è sempre una sfida, perchè può cambiaredal mattino al pomeriggio. La scelta della gomme ...