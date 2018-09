Moto3 | GP Misano 2018 | Marco Bezzecchi punta sulla gara di casa per allungare su Jorge

oasport

(Di martedì 4 settembre 2018)dolce, riminese purosangue,in maniera decisadidi questo fine settimana, in occasione del Gran Premio di San Marino di. Il classe 1998 continua a guardare tutti dall’alto in basso della classifica generale della classe più leggera, mantenendo 12 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, lo spagnoloMartin.sta vivendo una stagione letteralmente sulle nuvole. Nessuno, lui in primis, avrebbe mai pensato di vedere il romagnolo guidare la graduatoria dellaa questo punto del campionato. Per essere un pilota che deve ancora compiere 20 anni, si pensava ad un’annata di crescita, di ulteriore esperienza, per capire di che pasta fosse fatto. Invece, il portacolori del team Redox, sta bruciando le tappe, e stupendo, soprattutto a livello di maturità e solidità mentale. Certo, i tanti ...