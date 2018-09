“Morta dopo quel messaggio” Il telefono che suona | poi la tragedia

caffeinamagazine

: OFF TOPIC - Dopo il crollo di #PonteMorandi dimezzate le visite @AcquarioGenova. Ci sono stato settimana scorsa. Ci… - capuanogio : OFF TOPIC - Dopo il crollo di #PonteMorandi dimezzate le visite @AcquarioGenova. Ci sono stato settimana scorsa. Ci… - fattoquotidiano : Sessantotto, cinquant’anni dopo. Bertinotti al Meeting Cl: “Una rivoluzione tradita. La sinistra italiana? È morta” - patrizio957 : E dopo tre giorni di luminarie,mpicciati li lampini. Brindisi torna morta. -

(Di martedì 4 settembre 2018) Un gioco che aveva già fatto parlare di sé qualche mese fa, quando le autorità avevano lanciato una serie di allarmi rivolti alle famiglie in seguito alla morte di un ragazzo. E che ora torna a terrorizzare gli utenti di tutto il mondoche altri due casi sono stati collegati al fenomeno virtuale. Due giovani, lei 12 anni e lui 16, sono stati trovati infatti senza vita nella parte nord della Colombia, a Barbosa. Morti che secondo le autorità, come riportato in queste ore da Metro, potrebbero essere collegate al cosiddetto “Momo game”, una sorta di competizione che nasce tra utenti di ogni parte del mondo e che spinge i partecipanti ad affrontare una serie di sfide. Sempre secondo gli agenti, il primo corpo rinvenuto è statolo della dodicenne: le prime indagini sembrano evidenziare come i due si conoscessero. La notizia ha subito fatto il giro dei social, ...