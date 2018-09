Morata ' L' anno scorso un disastro'

Chelsea - Morata stuzzica Conte : “L’anno scorso non ero felice - non sapevo nemmeno dove fossi” : Una stagione nettamente al di sotto delle aspettative con la conseguenza di non poter prendere parte al Mondiale con la maglia delle Furie Rosse: Alvaro Morata in estate sembrava ad un passo dall’ennesimo cambio di maglia in pochi anni. Poi il cambio di guida tecnica al Chelsea , così con Maurizio Sarri l’attaccante spagnolo è di nuovo al centro del progetto e ha riconquistato la Nazionale adesso allenata da Luis ...

