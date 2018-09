Monza | alla scuola Ardigò l' aula su misura per lo studente disabile

F1 - Ricciardo ritirato a Monza : il motivo però non è attribuibile alla power unit Renault : Il motivo che ha causato il ritiro di Ricciardo a Monza non è stato dovuto al cedimento del motore, ma ad un problema alla frizione Ennesimo ritiro per Daniel Ricciardo in questo tremendo finale di stagione, il pilota australiano ha dovuto alzare bandiera bianca al diciottesimo giro per una fumata arrivata dal retrotreno della sua Red Bull. Photo4/LaPresse Secondo una prima analisi svolta dai tecnici della Renault, costruttore che fornisce ...

Tutto il peggio a Monza : la Ferrari e Vettel dalla favola all'incubo : nostro inviato a MonzaTante cose brutte. Il suicidio Ferrarista, la riconferma del pubblico italiano come il peggiore della F1. Il disastro dei due compagni litiganti in sella al Cavallino. I fischi al vincitore, Lewis Hamilton, al quinto centro nel Parco come Schumi, e che grazie alle pazzie Ferrariste allunga nel mondiale e va a più trenta su Vettel. A sette Gp dal termine vale più di un'ipoteca. Tante cose brutte davvero. A cominciare ...

Tutto il peggio a Monza La Ferrari e Vettel dalla favola all'incubo : Benny Casadei Lucchi nostro inviato a Monza Tante cose brutte. Il suicidio Ferrarista, la riconferma del pubblico italiano come il peggiore della F1. Il disastro dei due compagni litiganti in sella al ...

VIDEO F1 - Highlights GP Italia Monza 2018 : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari : Lewis Hamilton dà scacco alla Ferrari. La Mercedes grazie all’asso britannico sigla il quinto sigillo nel GP d’Italia 2018, proseguendo una sequenza che dura dall’inizio dell’era ibrida e la squadra del Cavallino Rampante incassa una cocente sconfitta davanti al pubblico di casa e si deve accontentare del secondo posto di Kimi Raikkonen e del quarto di Sebastian Vettel. L’inglese è stato fantastico perché è riuscito ...

F1 Monza - Raikkonen : «Ci ho provato ma era impossibile alla fine» : Monza - ' Il pacchetto era veloce, c'è stato un problema alla nostra gomma posteriore. Non ho potuto più combattere '. Kimi Raikkonen alla fine si è duvuto arrendere e accontentarsi della seconda ...

Dalla pista al paddock - emozioni e volti noti al GP di F1 a Monza : Dalla pista al paddock, emozioni e volti noti al GP di F1 a Monza Giorgetti, Aguero, Dani Alves, gli attori di Gomorra: numerose le personalità che non sono volute mancare al Gran Premio d’Italia di Formula1 . Le Ferrari sono scattate in prima fila ma Vettel, dopo un contatto con Hamilton, è ripartito dalle posizioni di fondo. ...

Formula 1 - Gp Monza : il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia : Il Gran Premio di Monza ha vissuto subito un episodio chiave per le sorti della gara e, potenzialmente, anche del Mondiale: dopo essersi già sfiorati alla prima variante, Sebastian Vettel e Lewis ...

Monza è una marea Rossa : alle 15.10 le Ferrari scattano dalla prima fila e sognano una doppietta : Raikkonen e Vettel come Schumacher e Barrichello nel 2000. Anche John Elkann presente con una camicia rosso Ferrari

F1 – Vettel - l’amara qualifica di Monza e il permesso a Raikkonen di vincere : “partendo dalla pole penso che…” : Sebastian Vettel e le amare qualifiche di ieri a Monza: le sensazioni del tedesco della Ferrari dopo il sabato del Gp d’Italia Le qualifiche di ieri a Monza non hanno fatto andare a letto Sebastian Vettel troppo soddisfatto: il tedesco della Ferrari, dopo aver tagliato il traguardo, era convinto di aver conquistato la pole position del Gp d’Italia, solo al team radio però è venuto a conoscenza di essere stato battuto dal suo ...

