Monte Bianco | stop alle scalate libere sul versante francese | accordo tra istituzioni e

Monte Bianco : dal 2019 servirà un “permesso” per poter salire lungo la via normale francese del Gouter : Per poter salire sul Monte Bianco, lungo la via normale francese del Gouter, sarà necessario un permesso a partire dal prossimo anno: sarà prevista una quota massima di 214 alpinisti al giorno, pari ai posti letto del rifugio del Gouter, dove la prenotazione continuerà a essere obbligatoria. Le misure sono state decise in occasione di una riunione tra il sindaco di Saint-Gervais (Francia), il prefetto dell’Alta Savoia e altri enti ...

Maltempo in alta quota : alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Quattro alpinisti sono bloccati nel massiccio del Monte Bianco e, a causa del Maltempo, le operazioni di soccorso hanno avuto esito negativo. Due spagnoli hanno avuto delle difficolta’ sulla via dell’Innominata, a 4.200 metri di quota, per delle scariche di sassi; sono saliti sulla cresta dove hanno trovato riparo tra le rocce. Una coppia di alpinisti tedeschi, invece, si trova sulla cresta di Peuterey, a quasi 4.500 metri di quota, ...

Alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Una cordata di Alpinisti è bloccata sulla Cresta di Peuterey, sul Monte Bianco. Gli Alpinisti, che non hanno più le forze per proseguire, sono bloccati a quota 4480 metri. Le condizioni meteo al ...

Come funziona il software che controlla le condizioni del tunnel del Monte Bianco : Sono in media 5.000 i veicoli che ogni giorno percorrono il tunnel del Monte Bianco. Ci si preocupa di garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si infilano in 11,6 chilometri di galleria, specie dopo che il didastro del Ponte Morandi a Genova e lo stesso rogo del 24 marzo 1999 nel tunnel, costato la vita a 39 persone hanno messo in evidenza l'importanza di un monitoraggio costante. Il tunnel del Monte ...

Il direttore del Soccorso Alpino valdostano raccomanda di pianificare con attenzione le ascensioni COURMAYEUR. Quattro ...

Incidenti in Montagna : scarica di sassi su alpinisti - 2 feriti sul Monte Bianco : Incidente sulla Cresta del Brouillard: mentre erano diretti verso la vetta del Monte Bianco, a 4.000 metri di quota, due alpinisti sono stati colpiti da una scarica di sassi e sono rimasti feriti. Con loro anche altri due compagni, rimasti illesi. I feriti sono stati recuperati nella mattinata di oggi dal soccorso alpino valdostano e trasportati all’Ospedale Parini di Aosta: le loro condizioni non sono gravi. L'articolo Incidenti in ...

Di nuovo ferma la funivia francese per il Monte Bianco : Dopo il lungo stop di due mesi fa e altre soste obbligate per gli urgenti lavori in corso, ieri si è fermata nuovamente la funivia dell'Aiguille du Midi che porta al Monte Bianco sul versante francese.

Code autostrada : traffico in tempo reale - ultime notizie/ Bollettino viabilità : Traforo del Monte Bianco : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:57:00 GMT)

Troppo caldo sul Monte Bianco : crollati oltre 100mila metri cubi di roccia : Sul versante francese del Monte Bianco, da una cresta, sono crollati oltre 100.000 metri cubi di roccia: il cedimento è stato causato delle alte temperature in quota, che sciolgono il permafrost e fanno precipitare a valle le rocce instabili. Il crollo si è verificato ieri sulla via des Cosmiques alla vetta: non ci sono persone coinvolte, ma la via è divenuta non praticabile. Sul posto il Peloton d’haute montagne della Gendarmerie di ...

