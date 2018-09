meteoweb.eu

: Montagna, Udine: recuperata ragazza in difficoltà - Barcellonameteo : Montagna, Udine: recuperata ragazza in difficoltà - PierSforza_TW : Potrebbe sembrare strano vedere arabi su sentieri di montagna o su ghiacciai, ma in Austria succede spesso. E così… - messveneto : Malore in montagna: addio a Mauro Bigot, fu assessore provinciale -

(Di martedì 4 settembre 2018) Si è concluso intorno alle due del mattino l’intervento di recupero di unadiciannovenne del Lussemburgo che aveva chiesto aiuto sul Monte Chiampon, in comune di Gemona del Friuli (UD). Lasi era trovata incolta dal buio e dal temporale e aveva chiamato i soccorsi intorno alle 20.30 tramite NUE112. Non disponeva di attrezzatura adeguata per trascorrere la notte all’addiaccio e calzava dei sandali ai piedi. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dil’hanno raggiunta intorno alle 22.30 dopo averla localizzata a quota 1670 con SMS Locator sulla cresta percorsa dall’Alta via CAI Gemona nei pressi della cima del Monte Faeit, e hanno iniziato con lei lentamente la discesa, che si è conclusa con l’arrivo intorno alle 01.10 a Malga Cuarnan. E’ stato nel frattempo deciso di inviare altri due tecnici in quota per portarle ...