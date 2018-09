Monica Lewinsky | disastro in diretta tv Lei reagisce così | pubblico senza parole

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018)torna sui giornali. Questa volta l’ex stagista dell’ex presidente degli Stati Uniti è finita su tutti i quotidiani del mondo per via di una ‘brevissima’ intervista rilasciata a un’emittente televisiva israeliana. “Lei si aspetta delle scuse personali dal presidente Bill Clinton?”, chiede la conduttrice alla. La 45enne ex stagista della Casa Bianca, al centro del clamoroso sex-gate che sconvolse gli Stati Uniti negli anni 90,in maniera brutale: “Non posso farlo”, si alza e se ne va. Ilresta, mentre la giornalista Yonit Levi tenta invano di rincorrere la 45enne che si allontana lasciando lo studio televisivo.in seguito ha commentato la sua uscita in un post su Twitter, dicendo che la domanda le era stata presentata da Levi il giorno prima ma lei aveva chiesto di ...