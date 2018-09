Milano | in corso sgombero immobile occupato da attivisti ' Aldo Dice 26x1'

Festival del doc di Milano - gli italiani fuori concorso : ... si terrà presso la Triennale di Milano, sede principale della rassegna, il centro culturale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Tra i sei ...

Maltempo - forti temporali a Milano : esonda il fiume Seveso - sul posto una squadra di soccorso : Il Seveso è esondato alle 20.25 in via Valfurva, in zona Niguarda, a Milano, a causa dei forti temporali che si sono scatenati tra Milano e Paderno Dugnano. Ne dà notizia il comune di Milano, spiegando che il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Locale, ...

Milano. Fermato un marocchino per l’omissione di soccorso in via Ferrari : È stato Fermato dagli agenti dell’Unità Interventi Speciali della Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante della Polizia Locale Marco

"Sull'ambulanza sono tutti uomini". E il marito rifiuta il soccorso per la moglie a Milano : Voleva costringere la moglie incinta a non farsi portare all'ospedale perché nell'ambulanza i soccorritori erano "maschi". E' questa la storia che, a Milano, ha portato in carcere un marocchino di 23 anni. L'uomo, quando la scorsa notte la moglie, per strada, si è sentita poco bene, all'arrivo dell'ambulanza ha impedito alla donna di salire.Così il 118 ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto, in via ...

Milano - migrante ferito muore in ospedale - in corso indagini : Un uomo di origine nordafricana di circa 40 anni, che non aveva con sé documenti, è stato trovato agonizzante a causa di una ferita lacero-contusa alla testa in via Martiri del lavoro a Pioltello, nel ...

Milano. M4 : un nuovo percorso ciclabile in centro città : Un nuovo percorso ciclabile è stato messo a punto dal Comune per percorrere sulle due ruote un tratto del centro

Sofia da Maslianico premiata con un volo in elisoccorso sopra Milano : Maslianico , Como, , 1 agosto 2018 - Nove bambini in volo su Milano con l'elicottero del 118. E' il premio ricevuto oggi dai piccoli pazienti che hanno partecipato con disegni e lavoretti all'112 Day ,...

Corso di Alta Formazione “Design for kids & Toys” al via a ottobre al Politecnico di Milano : Proseguendo il successo delle prime cinque edizioni del Corso di Alta Formazione in Design for kids & Toys di POLI.design, Il Master nasce con l’obiettivo di formare le nuove figure dei ‘toy designer’, oggi fortemente richieste dall’industria del giocattolo in Italia e all’estero. I moduli formativi teorici avverranno in modalità e-learning, con attività di workshop in presenza e un project work sviluppato durante un tirocinio ...

Eni : a Milano un 'aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico - 3 - : Tra gli organizzatori c'è molto ottimismo: 'Questo master ha molto appeal per i giovani più curiosi, appassionati di scienza e di quello che la scienza può fare per il nostro sistema. Per quei ...

Eni : a Milano un 'aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico (3) : (AdnKronos) - In tutto sono stati 36 i giovani intervenuti a 'Smart Town', tra cui una decina di ragazze, che hanno preso parte ad una serie di dimostrazioni pratiche sugli ambiti di applicazione delle varie materie previste dal master e hanno avuto l'opportunità di incontrare i recruiter di Eni che

Eni : a Milano un 'aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico (2) : (AdnKronos) - Del resto, sottolinea Pollesel, "in questo momento il sistema energetico si basa ancora sulle fonti fossili, ma la tendenza è verso un sistema in cui le fonti rinnovabili saranno predominanti, accompagnate da altre fonti alternative. Abbiamo quindi di fronte una grande sfida, che è que

Milano - un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso : Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Milano, un medico e quattro infermieri aggrediti di notte in un Pronto soccorso proviene da NewsGo.

Milano. Stasera concerto conclusivo del Concorso lirico A ruoli d’opera : La Compagnia del Belcanto da appuntamento alle ore 17:00 di oggi domenica 8 luglio. Tornerà infatti i0n Palazzina Liberty Dario

Giudice Milano boccia ricorso rider : non è lavoratore subordinato : Milano, 4 lug. , askanews, L'azienda non aveva nessun obbligo di assumerlo con un contratto a tempo indeterminato perchè lui, un rider di origini egiziane che effettuava consegne in auto, non era un ...