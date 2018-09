Milano | gli ex sindaci Pisapia e Moratti e l' ex presidente Formigoni indagati per le

Scuola - vaccini : la conta degli alunni fuorilegge/ Ultime notizie - Milano : 600 mail a non in regola - ok il 20% : Scuola e obbligo vaccini, allontanati bambini non in regola. Ultime notizie: centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:23:00 GMT)

Milano - esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono anche Formigoni e gli ex sindaci Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Borsa Milano - Italian Equity Week al via con il meglio del Lifestyle : E' partita oggi 4 settembre 2018 alla Borsa di Milano l'Italian Equity Week, una tre giorni dedicata ai tre principali settori dell'economia Italiana - Lifestyle, Industrial, Infrastructure -

'Mi fa male la pancia' : al Niguarda di Milano gli trovano nel retto un dildo di 60 cm : Al Niguarda di Milano, uno degli ospedali più conosciuti dell'interland milanese, si è presentato un uomo che sosteneva di avere dolori addominali talmente forti da non riuscire a svolgere delle semplici attivita' quotidiane, chiedendo cosi l'intervento dei medici [VIDEO]. Il paziente è stato sottoposto agli accertamenti di rito prima di scoprire una verita' talmente imbarazzante da finire su una famosa rivista scientifica come la BMJ Case ...

Alvaro Soler al Forum di Assago (Milano) nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Alvaro Soler al Forum di Assago (Milano) sarà in concerto nel 2019 per un'unica serata-evento. Il cantautore tornerà in concerto in Italia il prossimo anno e il primo evento annunciato è quello atteso al Forum di Assago per il 9 maggio. Con 390 milioni di streaming e mezzo miliardo di views su YouTube in tutto il mondo, Alvaro lancerà il 7 settembre il nuovo disco di inediti dal titolo Mar de Colores che presenterà anche in Italia nell'ambito ...

Da Ventimiglia a Milano nascosti nel camion : scoperti e denunciati quattro clandestini : quattro immigrati clandestini si sono nascosti nel rimorchio di un camion, viaggiando da Ventimiglia fino a Mediglia, alle porte di Milano.I quattro, tre algerini e un palestinese, si sono "imbarcati" a insaputa dell"autista e una volta scoperti sono stati identificati, denunciati e arrestati dai carabinieri.Da quanto emerso, come scrive Il Giorno, gli extracomunitari in cerca di casa erano convinti che il mezzo pesante, con targa transalpina, ...

Festival del doc di Milano - gli italiani fuori concorso : ... si terrà presso la Triennale di Milano, sede principale della rassegna, il centro culturale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Tra i sei ...

A Milano oramai ci sono più single che famiglie : Milano città di single ma anche con quasi seimila famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei nuclei monofamiliari nei primi sette mesi del 2018: sono infatti oltre 400mila, più del doppio delle coppie, che si fermano a quota 163mila, mentre 92mila sono le famiglie composte da tre persone. Sulle 745 mila famiglie presenti in ...

Borsa - agosto da incubo per Milano : Atlantia negli inferi - Juve alle stelle : Dati allarmanti per l'economia italiana che mandano in profondo rosso il settore bancario con il Ftse Italia Banche che lascia sul terreno il 15,22%. Il bilancio di agosto sembra un bollettino di ...

Milano. Galleria Vittorio Emanuele II : bando di gara per gli spazi dell’Urban center : Nuovo bando in vista per un altro spazio in Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta dei locali dell’Urban center per

Olimpia Milano parla Brooks : "Ho tanta voglia di vincere qui" : ROMA - In attesa di ricevere il passaporto italiano che gli permetterà di fare il suo esordio con la nazionale azzurra di Meo Sacchetti, con cui vinse il "triplete italiano" nel 2015 a Sassari, Jeff ...

Governo - Senaldi (Libero) vs Bentivogli (Cisl) : ‘Salvini unico politico di spessore”. “Sì - a Milano Marittima con gli spiedoni’ : “Salvini è l’unico politico di spessore in Italia”. “Dove, a Milano Marittima con gli spiedoni? Ha successo perché è quello che le spara più grosse”. Battibecco a La7 tra il direttore di Libero, Pietro Senaldi, e il sindacalista della Cisl, Marco Bentivogli, ospiti a Omnibus. L'articolo Governo, Senaldi (Libero) vs Bentivogli (Cisl): ‘Salvini unico politico di spessore”. “Sì, a Milano Marittima con ...