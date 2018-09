Milano | esondazione fiume Seveso del 2014 | 8 indagati Ci sono anche Formigoni e gli ex

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) Cil’ex governatore lombardo Robertoe gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli ottodalla Procura diper l’del, che nelallagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro deglicompaionoaltre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di), Riccardo De Corato (ex assessore milanese e ora assessore lombardo alla Sicurezza), Davide Boni (ex presidente del Consiglio regionale lombardo) e Daniele Belotti (ex assessore regionale). Tutti glihanno ricevuto oggi un’informazione di garanzia con contestuale avviso di conclusione delle indagini, che prelude di solito alla richiesta di rinvio a giudizio. L’inchiesta del pm Maura Ripamonti, col coordinamento del procuratore aggiunto ...