Milan | è corsa contro tempo per l' ad | Singer jr dà un ultimatum a Gazidis

Milano - la rincorsa dei cantieri nelle scuole : controllato un istituto su due : Meno sette. Lunedì prossimo riaprono le scuole primarie e secondarie. Ma già da mercoledì tocca a nidi e materne. Se alunni e insegnanti si sono goduti le meritate vacanze, ad agosto i cancelli di ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la posizione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Paolo Maldini / Ac Milan - ultime notizie : "migliorare il sesto posto della scorsa stagione" : Il Milan riparte da Paolo Maldini, che alza l'asticella delle ambizioni: "Dobbiamo migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso. Bonucci? Non commento".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Milinkovic-Savic - corsa a tre : su di lui ci sarebbero anche Inter e Milan : Milinkovic-Savic è uno degli uomini più chiacchierati di questo mercato. Il serbo della Lazio era già nell'orbita di altri top club italiani ed europei lo scorso anno, ma le sue prestazioni sempre in crescendo nell'ultima stagione lo hanno innalzato a giocatore di assoluto valore. I maggiori club europei sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per lui, ma anche in Italia il centrocampista è ben richiesto. Sul gioiello di Claudio Lotito in ...

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente congiunto con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Vincenzo Nibali oggi si opera a Milano. Corsa contro il tempo per la Vuelta. Ipotesi piano B : Dodici giorni dopo il ritiro dal Tour de France, Vincenzo Nibali finisce sotto i ferri. Il 33enne siciliano era caduto a causa della cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, riportando la frattura composta della decima vertebra toracica. Normalmente un infortunio di questo tipo richiede circa sei settimane di stop prima di tornare ad allenarsi. Lo Squalo dello Stretto non ha tutto questo tempo: nella sua testa, da oltre un anno, ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...

Milano. Scuole in corsa per i contributi statali destinati all’edilizia scolastica : Saranno le Scuole di via Crespi, via Catone, via Scialoia/Trevi e via Pizzigoni a concorrere per ottenere i contributi statali

Milan - Li rimborserà i 32 mln a fondo Elliott. Poi società in vendita : tutti gli interessati tornano in corsa : In arrivo una schiarita nel mondo Milan. Un momento di tregua portato dai 32 milioni di euro che Yonghong Li verserà nelle casse del fondo Elliott. Salvo clamorose sorprese, l'imprenditore cinese si riappropria così del club ...