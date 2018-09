Mike Ybarra di Microsoft critica la politica di Sony sul cross play | non ascoltano

eurogamer

(Di martedì 4 settembre 2018) Il rifiuto didi abilitare ilcon altre piattaforme su giochi come Fortnite e Minecraft continua a ricevere pesanti critiche da parte dei dirigenti del settore dei videogiochi. Questa volta, come segnala onmsft.com, è, Corporate Vice President di Xbox Program Management presso, che ha appena accusatodi "non ascoltare i giocatori".Per chi non lo sapesse,si riferiva a una recente intervista del CEO diKenichiro Yoshida, in cui il dirigente spiegava la posizione dell'azienda sul:"Il nostro modo di pensare è sempre cheStation è il posto migliore in cui giocare. Fortnite suStation 4 è la migliore esperienza per gli utenti, è nostra convinzione. In realtà, abbiamo già permesso il gioco multipiattaforma con PC e altri, quindi decidiamo in base a quale sia la migliore esperienza per l'utente. Questo è il nostro modo di ...