Migranti | Salvini | Ora espulsioni Asilo | ecco i dati del Viminale

Migranti - Minniti : “Nazional-populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai Migranti : Intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, nella sua politica migratoria la cancelliera 'sottovalutò il rischio di conflitti sociali'

Migranti - Minniti : “Nazional populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai Migranti : Quando Angela Merkel aprì le porte della Germania a centinaia di migliaia di migranti, "certamente sottovalutò il rischio di conflitti sociali". Lo dice il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini in un'intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, concessa mentre il governo Conte si appresta a festeggiare i suoi primi 100 giorni, commentando gli eventi di Chemnitz."Ancora ricordo cosa accadde durante le celebrazioni ...

Migranti - Fico punge Salvini : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera: "Ci ho lavorato molto e, infatti, la mattina che io intervenni scesero il pomeriggio dalla nave"

Inchiesta su Salvini - cade l’ipotesi di arresto illegale dei 177 Migranti : Diciotti, vertice dei pm per decidere quali richieste trasmettere al tribunale dei ministri La Procura potrebbe chiedere accertamenti anche su altri membri del governo

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui Migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Migranti - Fico : isolato? Conosco M5s - non mi frega di Salvini : Roma, 3 set., askanews, - 'Non ho bisogno di difesa, di creare la polemica continuamente, non me ne frega neanche di rispondere a Salvini... Il Movimento Cinque stelle io l'ho costruito, Conosco il ...

Migranti - gli effetti delle politiche di Matteo Salvini : in tre mesi oltre 12.000 irregolari in più : Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, basato sui dati del Viminale e diffuso dal quotidiano La Repubblica, nei primi tre mesi di governo Lega-M5S e di politiche migratorie targate Salvini, il numero dei Migranti irregolari in Italia è aumentato di 12.450 unità.Continua a leggere

Roma - il mago della metro a Salvini : 'Solo Migranti in regola - io ho la partita Iva' : Da vent'anni intrattiene i viaggiatori con i suoi spettacoli di magia. Cambiano i sindaci in Campidoglio, a palazzo Chigi si avvicendano i governi. Ma Pathan prosegue imperterrito il suo show fatto ...

Con Salvini sono aumentati i Migranti irregolari : Secondo uno studio dell' Ispi , Istituto per gli studi di politica internazionale, , che elabora i dati del Viminale, negli ultimi tre mesi il numero degli irregolari è salito a 12.450. Una ...

Ecco come con Salvini sono aumentati i Migranti irregolari : Secondo uno studio dell' Ispi , Istituto per gli studi di politica internazionale, , che elabora i dati del Viminale, negli ultimi tre mesi il numero degli irregolari è salito a 12.450. Una ...

Matteo Salvini - plebiscito italiano. Il sondaggio su Migranti - Diciotti e Unione europea : numeri stratosferici : Un plebiscito per Matteo Salvini . Il sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero certifica la vittoria su tutti i fronti della linea dura su immigrazione e Unione europea . Il 61,3% degli italiani si ...

Di Battista fa già l'anti-Salvini : "Sui Migranti noi diversi dalla Lega" : Di Battista è tornato e già si candida, anzi si nomina ad essere il leader anti-Salvini cui può guardare una buona fetta dell'elettorato pentastellato. Roberto Fico non basatava. O meglio il suo ruolo ...