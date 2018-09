Migranti : Palazzo Chigi - obiettivo più fondi Ue per ridurre le partenze : obiettivo dell'Italia è quello di avere più fondi nel bilancio Ue per ridurre le partenze dei Migranti. Lo sottolinea una nota ufficiale di palazzo Chigi diramata al termine del vertice di governo. "Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia - si legge nel comunicato - abbiamo preso atto positivamente dell'impegno dei ministri degli Esteri - assunto a Vienna il 31 agosto scorso - di ...

A palazzo Chigi in corso vertice da Conte su Libia e Migranti : Roma, 4 set., askanews, - E' iniziato il vertice a palazzo Chigi sull'immigrazione. Presenti il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, a ElisabettaTrenta, Enzo Moavero ...

Migranti oggi vertice a Palazzo Chigi : Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.

Migranti - oggi vertice a Palazzo Chigi : 10.40 Previsto nel pomeriggio, intorno alle 17, un vertice dell'esecutivo presieduto dal premier Conte, al quale parteciperanno tutti i ministri interessati, per fare il punto sulla questione dei Migranti. Lo fanno sapere fonti di governo. Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.

Migranti - botta e risposta tra Palazzotto (LeU) e Toninelli : “Governo li riconsegna a carnefici”. “Nessuna violazione” : Scontro in aula sulla questione Migranti, durante il question time, tra il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L’esponente M5s è tornato sul caso Asso Ventotto, rivendicando, a suo dire, che “il diritto del mare internazionale non è stato violato” e che “l’intervento è stato portato avanti dalle autorità libiche, senza coinvolgimento della Guardia ...

Migranti - Palazzoto (Leu) : “Nave italiana ha attuato respingimento - Salvini continua a non rispondere nel merito” : Erasmo Palazzotto, in sala conferenze della Camera dei Deputati, attacca il governo: “Il ministro dell’Interno non può continuare a non rispondere alle questioni che gli poniamo. Nel Mediterraneo c’è una nave battente bandiera italiana che attua un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. L’Italia deve farsi carico della legalità e assicurare la sicurezza delle persone e non deve essere complice dei ...

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Migranti : Palazzotto - Toninelli smentisca ‘fonti Mit’ o si dimetta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Se fosse vero che in governo Italiano non è in grado di sapere quali imbarcazioni si muovono a 80 miglia dalla costa italiana in un tratto di mare dove sono attive ben 3 missioni navali a cui partecipa la Marina Militare Italiana sarebbe un fatto gravissimo”. Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali da bordo della nave Astral/OpenArms, replicando alle fonti del Mit sulla questione.“Che ...

Palazzotto : Italia non è più porto sicuro per navi Ong né per Migranti : Roma – “Ancora a bordo della Open Arms, questa volta in rotta verso la Spagna. Dopo le le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Italiano, l’Italia oggi non e’ considerata un porto sicuro: non lo e’ per le Ong che rischiano di essere processate per aver salvato vite umane cosi’ come non lo e’ per chi viene salvato e rischia ancora una deportazione nei campi di concentramento libici”. Lo ...

Migranti : Palazzotto - libici depistano : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Mentre una motovedetta girava la scena del salvataggio perfetto con una tv tedesca, un'altra lasciava in mezzo al mare 2 donne ed un bambino. Sono due interventi diversi, uno ...