Migranti minorenni al Casale | Cgil | ' No a ogni forma di razzismo'

Palermo - botte e insulti a 5 Migranti minorenni : identificati 3 aggressori : Sono stati individuati almena tre aggressori ch nella notte di Ferragosto hanno picchiato cinque migranti minorenni, ospiti nel centro di accoglienza Mediterranea di Partinico, in provincia di Palermo. Arrivano a una svolta le indagini dei carabinieri che sono risaliti ai responsabili grazie alle immagini girate da alcune videocamere di sorveglianza della zona. A essere videoregistrato è stato una parte della lite e l’inseguimento finale. ...

Palermo - quattro Migranti minorenni aggrediti mentre aspettavano il pulmino per tornare al centro di accoglienza : “Negri di merda, vi ammazziamo”: nella serata di ferragosto nuovo caso di violenza a sfondo razziale. Questa volta è accaduto a Trappeto, nel palermitano, vittime 4 ragazzi minorenni ospiti di un centro d’accoglienza. Un episodio che va a sommarsi agli oltre 50 casi contati in Sicilia negli ultimi due mesi. I giovani avevano trascorso la giornata nella spiaggia di Ciammarita (Palermo) assieme a una operatrice del centro per festeggiare il ...

Migranti - in 47 approdano nella notte sull'isola di Sant'Andrea a Gallipoli : 10 sono minorenni : Sbarcati nella notte e senza bagnarsi nemmeno un piede. Un gruppo di Migranti composto da 47 persone che si dichiarano pakistani è stato rintracciato all'alba sull'isola di Sant'Andrea, a Gallipoli. ...

Ventimiglia : Migranti minorenni costrette a prostituirsi : Il 30 luglio sarà la Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani, ma ci sarà poco da festeggiare, perché i numeri, purtroppo, parlano chiaro: migliaia di migranti vengono sfruttati e tra questi sono tantissimi i minori costretti a fare quello che non dovrebbero mai fare solo per un pasto, un posto dove dormire o per oltrepassare il confine.Dal rapporto di Save The Children, infatti, emerge l'esplosione del "survival sex", un ...

Migranti - Save the children : ragazze minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia : 'Survival sex', sono indicate così le minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia o reperire cibo e un posto dove dormire. È la nuova tappa dell'orrore della ...

