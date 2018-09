Migranti | Minniti | “Nazional populisti li usano come arma per far saltare l’Europa Da

Basta estremismi sui Migranti - dice Minniti : Alle feste dell’Unità è uno degli ospiti più acclamati, in ogni confronto su migranti e confini a un certo punto affiora il suo nome, e il commento, anche per bocca degli avversari, è sempre identico: “Gli sbarchi sono calati grazie alla gestione Minniti”. Dopo settimane di assenza dal piccolo scher

Pistoia - nel centro che ospita i Migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Migranti - Ciocca (Lega) vs Meli : “Grazie a questo governo numero basso di sbarchi”. “Dovete ringraziare solo Minniti” : Polemica vivace a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca. Quest’ultimo loda l’operato del governo M5s-Lega, ma Meli insorge: “Ma cosa ha fatto questo governo in 60 giorni, mi scusi? Io non ho visto nulla. Neanche i porti avete chiuso. Lo avete raccontato in giro, ma non li avete chiusi”. “Lei fa con grande professionalità ...

Migranti - Senaldi (Libero) : “Minniti mi telefonò per chiedere aiuto. Era solo - disperato e abbandonato dal Pd” : “Nel luglio dell’anno scorso Minniti mi telefonò alle 7.15 del mattino per dire, a suo modo: ‘Datemi una mano voi perché qui a sinistra non capiscono niente e io devo cambiare la linea dell’Italia sull’immigrazione‘. Mi ero appena alzato dal letto, neanche lo conoscevo”. Lo rivela a L’Aria che Tira Estate (La7) il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, che racconta la telefonata ...

Migranti : Bianco - emergenza non c’è più grazie a Minniti : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono salito decine di volte a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, oggi ancorata al largo di Pozzallo ma bene in vista, come se fosse in quarantena. Da ultimo per il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Comandante”. E’ quanto dichiara Enzo Bianco, presidente Liberal Pd e già sindaco di Catania. ‘Voglio rendere omaggio alla Guardia Costiera, ai medici e agli ...

Migranti - Minniti sbotta più volte con Telese : “Lei è male informato”. E difende il suo operato : Duro confronto a In Onda (La7) tra l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, e uno dei conduttori della trasmissione, Luca Telese. La prima polemica si registra quando l’ex titolare del Viminale rivendica il fatto che con lui non si siano mai chiusi i porti. “Veramente lei aveva proposto la loro chiusura in polemica con le ong“, osserva Telese. “No, la prego di farmi finire” – replica Minniti ...

Migranti - Minniti : “Naufragio? Governo come i pifferi di montagna - crede di suonare ma viene suonato” : “È una vicenda molto grave, ci sono delle persone morte. Il Governo italiano doveva chiedere al Governo libico di aprire un’inchiesta, ma spesso batte i pugni sul tavolo sbagliato”. A dirlo, ospite a La7 alla trasmissione In Onda, è l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Questo esecutivo fa come i pifferi di montagna, che andarono a suonare ma furono suonati”. L'articolo Migranti, Minniti: ...

Migranti - Gomez : “Minniti ha anticipato politica Salvini in maniera più educata. Ora Italia ha tentato strappo in Ue” : “Il ruolo dell’Italia in Europa? Il nostro Paese sta conducendo una politica di rottura sulla questione Migranti. Ma la grande riduzione di sbarchi è dovuta esclusivamente alle politiche di Minniti, che ha semplicemente anticipato la politica di Salvini in maniera più educata”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium. “Con Minniti” – continua – “si facevano già i ...

Erri De Luca : “Irridono alla morte dei Migranti e sono padri di famiglia. Anche Erode lo era. Minniti? Peggio di Salvini” : “Un anno fa c’erano delle navi che salvavano naufraghi e adesso praticamente non ce ne sono più. In un anno la campagna organizzata di diffamazione e di calunnia contro questi salvatori di vite umane ha dato i suoi frutti. E’ cominciato con Minniti, il quale ha Anche tolto il diritto di appello a quei richiedenti asilo che avevano vista respinta la propria richiesta in prima istanza”. sono le parole dello scrittore Erri ...

Migranti - Minniti : accordo fragilissimo che punisce le Ong : Roma, 30 giu. , askanews, 'L' Italia era andata per suonare il piffero ed è tornata suonata. Se si è trovato un accordo minimale e fragilissimo lo si deve all' opposto delle alleanze in campo, per ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...