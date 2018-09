Migranti | governo | “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi Sulla Libia conferenza in

Migranti : Conte convoca vertice. Pd : da Governo politica improvvisata : L'Italia esclude interventi militari e accusa Parigi per la cattiva gestione della crisi libica. Vertice straordinario a Palazzo Chigi per discutere i possibili contraccolpi. Si temono nuove ondate di ...

Migranti - Fico si smarca dal governo : "l'anima di sinistra" del M5S convince i militanti Pd : "Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno": il presidente della Camera incassa applausi alla Festa dell'Unità...

LETTERA/ 'Sui Migranti il governo calpesta la Costituzione e la nostra democrazia' : Eugenio Mazzarella e Alberto Lucarelli promuovono un appello contro lo strapotere di Salvini che rischia di far saltare la democrazia nel Paese.

LETTERA/ "Sui Migranti il governo calpesta la Costituzione e la nostra democrazia" : EUGENIO MAZZARELLA e Alberto Lucarelli promuovono un appello rivolto ai costituzionalisti contro lo strapotere di Salvini che rischia di far saltare la democrazia nel Paese(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:03:00 GMT)

Australia - la Chiesa critica la politica del governo verso i Migranti : ... 'Cristo stesso è stato un rifugiato in Egitto e si identificava con gli emarginati e perseguitati: così oggi Cristo ispira tutti i cristiani a lavorare per una società e per un mondo migliore'.

MISSIONE SOPHIA - TRENTA : “GOVERNO UNITO SUI Migranti/ “Da Ue porte chiuse” : Moavero - “chiediamo solidarietà” : MIGRANTI, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:07:00 GMT)

Migranti : in settimana riunione governo : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è parlato di immigrazione, tema sul quale la prossima settimana il governo farà il punto.

Governo : Bernini - da Migranti a Ilva - esecutivo nel caos : Sulla politica estera mezzo Governo , Conte, Salvini, Di Maio, Tria, Moavero, è all'opera senza un coordinamento e senza una linea politica comune esponendo il Paese a una perdita di credibilità. ...

Migranti : Orlando - incontro Salvini-Orban? Positivo perché governo ha gettato maschera : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - L'incontro di ieri tra Matteo Salvini e il Presidente ungherese Orban "è un fatto Positivo perché getta la maschera dell'ambiguità". Lo ha detto all'Adnkronos Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, parlando del vertice a Milano. "Siamo in presenza di quella destra estrem

"Salvini del c..." - "fascisti di m..."Migranti attaccano il governo : Ecco il video virale di Lamin Ceesay, rapper gambiano che vive a Salerno, che insieme a due amici ha affittato un pedalò e simula così il loro ritorno in Africa, indirizzando il videomessaggio al ministro dell'Interno, Matteo Salvini

Cosa rispondono i funzionari Ue quando il governo prova a vendergli i Migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

RISCHIO ITALIA/ Genova e Migranti - le crepe nel Governo fanno vendere i Btp : Sono aumentate le vendite di Btp negli ultimi mesi, un trend che non sembra fermarsi anche a causa delle divisioni che sono sempre più evidenti nel Governo. GIUSEPPE PENNISI (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:03:00 GMT)VENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. BertonePROFEZIA CROLLO PONTE MORANDI/ Le parole di Warren Buffett nel 2006, di G. Passali

Cei accoglie 100 Migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il Governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.