Migranti | Fico si smarca dal governo | l' anima di sinistra del M5S convince i

Migranti - Fico punge Salvini : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera: "Ci ho lavorato molto e, infatti, la mattina che io intervenni scesero il pomeriggio dalla nave"

Fico difende i Migranti e diventa "paladino" Pd : Il Partito democratico ha un nuovo 'paladino'. Che col Pd - almeno ad appartenenza politica - ha poco a che fare. È Roberto Fico , accolto alla Festa nazionale de l'Unità a Ravenna dove è stato accolto tra applausi, abbracci e strette di mano dai militanti dem. 'Non è la prima volta ...

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui Migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Migranti - Fico : isolato? Conosco M5s - non mi frega di Salvini : Roma, 3 set., askanews, - 'Non ho bisogno di difesa, di creare la polemica continuamente, non me ne frega neanche di rispondere a Salvini... Il Movimento Cinque stelle io l'ho costruito, Conosco il ...

