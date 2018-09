Mi X Launcher permette di personalizzare smartphone e tablet con il look MIUI 10

Mi X Launcher permette di personalizzare smartphone e tablet con il look Mi 10 : Mi X Launcher è un'applicazione che permette di personalizzare l'aspetto di smartphone e tablet con un Launcher ispirato a Mi 10, aggiungendo l'app drawer con visualizzazione in verticale o in orizzontale, nuove gesture, la quickball con le azioni rapide e la possibilità di nascondere le app. L'articolo Mi X Launcher permette di personalizzare smartphone e tablet con il look Mi 10 proviene da TuttoAndroid.