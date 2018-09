Mi hanno Attivato 3 volte i Servizi a Pagamento di Notte

yourlifeupdated

: Mi hanno Attivato 3 volte i #ServiziaPagamento di Notte - CashDroid : Mi hanno Attivato 3 volte i #ServiziaPagamento di Notte - MauNi90 : @RobertoAtzori Non è detto,perché in molti(me compreso)hanno attivato il mese di prova sabato quindi quella partita… - sasaneki_ : raga can you believe che ancora non mi hanno attivato la portabilità e tim mi sta già in culo perché doveva avvenire ieri -

(Di martedì 4 settembre 2018) Nelle ultime due settimana sul mio numero TIM mitutti dimentre dormivo ed il telefono era spento MidiIn questo agosto caldissimo ho usato poco lo smartphone se non per pubblicare qualcosa sui social, come …