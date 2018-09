Mercedes EQC | il primo modello elettrico della Stella è un Suv

Mercedes-Benz - Lezione di svedese per la EQC : Il motivo per cui abbiamo scelto di essere qui in Svezia stasera non è solo perché abbiamo uno scandinavo nel board (Ola Kallenius, Ricerca e sviluppo, ndr) e neppure perché il nostro marchio ha un particolare legame con un tipico animale del posto (il riferimento è alla famigerata prova dellalce che mise in ginocchio la prima Classe A nel 1997 al suo esordio, ndr), ma perché design, sostenibilità e innovazione sono valori della cultura svedese ...

Mercedes EQC - la scossa elettrica parte dalla Svezia. Tesla è avvisata : La battaglia nel comparto delle auto elettriche premium si accende, è proprio il caso di dirlo, con l’arrivo del nuovo sport utility Mercedes EQC, svelato dal numero uno di Daimler Dieter Zetsche durante una diretta web da Stoccolma, dopo essere stato e anticipato sui social (Twitter e Instagram, soprattutto) con diversi teaser. Si tratta del primo modello del sub-brand della Stella dedicato alla mobilità a batteria, creato per andare allo ...

Mercedes EQC - La Suv elettrica che apre una nuova era : La EQC debutta ufficialmente e con lei si apre una nuova era per la Mercedes-Benz. Con il marchio EQ (Electric Intelligence) saranno contraddistinti infatti i modelli ad alimentazione elettrica e la EQC è la prima di una gamma che nei prossimi anni si allargherà con una serie di vetture destinate a vari segmenti. Accanto alle EQ elettriche troveremo i modelli ibridi EQ Power e quelli elettrificati EQ Boost. La produzione della Suv elettrica sarà ...

Mercedes-Benz EQC - Segui con noi il reveal dalle 18.30 - LIVE : Questa sera, a Stoccolma, la storia della Mercedes-Benz cambierà per sempre. La presentazione in anteprima mondiale della EQC, la prima elettrica del sub-brand EQ, sarà una vera e propria svolta epocale per la Stella a tre punte che proprio con la Suv media darà il via all'elettrificazione della gamma, già anticipata da alcune versioni ibride, ma finora mai arrivata a un punto di svolta così importante. La Mercedes-Benz EQC sarà infatti il primo ...

