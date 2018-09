Mercedes-Benz - Lezione di svedese per la EQC

Mercedes-Benz EQC - Segui con noi il reveal dalle 18.30 - LIVE : Questa sera, a Stoccolma, la storia della Mercedes-Benz cambierà per sempre. La presentazione in anteprima mondiale della EQC, la prima elettrica del sub-brand EQ, sarà una vera e propria svolta epocale per la Stella a tre punte che proprio con la Suv media darà il via all'elettrificazione della gamma, già anticipata da alcune versioni ibride, ma finora mai arrivata a un punto di svolta così importante. La Mercedes-Benz EQC sarà infatti il primo ...

Mercedes-Benz EQC - Segui con noi il reveal dalle ore 18.30 - LIVE : Questa sera, a Stoccolma, la storia della Mercedes-Benz cambierà per sempre. La presentazione in anteprima mondiale della EQC, la prima elettrica del sub-brand EQ, sarà una vera e propria svolta epocale per la Stella a tre punte che proprio con la Suv media darà il via all'elettrificazione della gamma, già anticipata da alcune versioni ibride, ma finora mai arrivata a un punto di svolta così importante. La Mercedes-Benz EQC sarà infatti il primo ...

Mercedes-Benz - Oltre alla nuova GLE - in arrivo la versione coupé : Si avvicina il debutto della nuova generazione della Mercedes-Benz GLE, ma i tecnici tedeschi sono a lavoro anche sulla futura versione coupé, erede del modello già proposto sulla serie uscente. La data del suo debutto non è stata ancora ufficializzata, ma l'auto è ormai completa in ogni sua parte.L'evoluzione del design. Le foto spia che vi proponiamo mostrano la suv sportiva sul circuito del Nürburgring, un ambiente ormai familiare per i ...

Mercedes-benz svela la showcar Vision EQ Silver Arrow : tra passato e futuro della Stella : Mercedes-benz presenta a Pebble Beach la showcar che rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937

Pebble Beach – Mercedes-Benz presenta la showcar Vision EQ Silvers Arrow [GALLERY] : Vision EQ Silver Arrow: tra passato e futuro della Stella. Mercedes-Benz presenta a Pebble Beach la showcar Vision EQ Silver Arrow in occasione della Monterey Car Week. La monoposto rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937 Con il suo design pulito ed essenziale, Vision EQ Silver Arrow interpreta il linguaggio formale della ‘Sensual Purity’ in chiave EQ. La silhouette aerodinamica di questa monoposto lunga circa 5,30 ...

Pebble Beach – Mercedes-Benz presenta la showcar Vision EQ Silvers Arrow [GALLERY] : Vision EQ Silver Arrow: tra passato e futuro della Stella. Mercedes-Benz presenta a Pebble Beach la showcar Vision EQ Silver Arrow in occasione della Monterey Car Week. La monoposto rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937 Con il suo design pulito ed essenziale, Vision EQ Silver Arrow interpreta il linguaggio formale della ‘Sensual Purity’ in chiave EQ. La silhouette aerodinamica di questa monoposto lunga circa 5,30 ...

Mercedes-Benz - Primo teaser dell'elettrica EQ C : La Mercedes-Benz ha diffuso un nuovo teaser della EQ C, confermando nuovamente per il 4 settembre il debutto a Stoccolma. La prima Suv a propulsione elettrica della Casa tedesca porta al debutto il brand dedicato EQ ed aprirà la strada a un'intera gamma di prodotti: sono previsti dieci modelli entro il 2022. Led anche sulla mascherina. Il teaser mostra nuovi dettagli del frontale, dove possiamo vedere il design definitivo delle luci diurne ...

Quarant'anni fa Mercedes-Benz e Bosch inventavano l'Abs : Questa spiegazione è datata 22 agosto 1978 , il giorno in cui Mercedes-Benz e Bosch hanno presentato il primo sistema Abs del mondo, che era disponibile come optional sulla Classe S del 1978 e il cui ...

Fifa 19 : scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! C’è anche il Mercedes Benz Stadium di Atlanta! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. In questo articolo, che aggiorneremo man mano che ci saranno novità Gli stadi della Premier League Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli […] L'articolo Fifa 19: scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! ...

Mercedes-Benz - La EQ Silver Arrow anticipa il design della Stella : A Pebble Beach, la Mercedes-Benz presenta la showcar EQ Silver Arrow, monoposto che rende omaggio alla W 125 Rekordwagen del 1937, a partire dalla livrea argento Alubeam che ricorda la storica Freccia d'Argento, alla quale fu raschiata la vernice - che era bianca - per ridurne il peso fino al limite estremo. La concept interpreta il design pulito ed essenziale su cui punta il nuovo marchio EQ, dedicato alle elettriche.Elettrica da 750 CV. ...

Mercedes-Benz GLB - Nuovi collaudi per la Suv compatta : A parecchi mesi dagli ultimi avvistamenti, i tecnici della Mercedes-Benz sono tornati al Nürburgring per proseguire i collaudi della nuova GLB. La Suv compatta della Stella si baserà sulla stessa piattaforma modulare MFA2 della nuova generazione della Classe A, allargandone ulteriormente la famiglia: oltre alla cinque porte e alla berlina, già presentate, dallo stesso pianale nasceranno anche le nuove CLA e GLA.Continua a nascondersi. Rispetto ...

Colli San Rizzo - ME - : un incidente stradale - ha coinvolto questa mattina - un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

Mercedes-Benz - Primo teaser per Pebble Beach : La Mercedes-Benz ha diramato un nuovo filmato che mostra Gorden Wagener, capo del centro stile della Stella, disegnare la silhouette del prototipo che debutterà al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. A giudicare dai tratti dello sketch, la concept che sarà svelata in California potrebbe essere un'evoluzione della Aesthetics Progressive Luxury, una scultura realizzata con le Frecce d'argento degli anni '30 come ispirazione. Ispirazione rétro. ...

Mercedes-Benz utilizza con soddisfazione gli HoloLens di Microsoft : Gli HoloLens sono senza ombra di dubbio dei visori che, con la loro realtà mista e la tecnologia olografica, garantiscono a molte aziende, tra cui multinazionali, un’esperienza unica dal punto di vista della produttività. L’ultima testimonianza arriva da Mercedes-Benz, la nota società automobilistica tedesca, che ha deciso di utilizzare gli headset di Microsoft acquistandone ben 100 unità al fine di migliorare l’efficienza ...