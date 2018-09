Mercati Usa ai massimi? Buffett non è preoccupato

Trend dei Mercati : divergenza performance tra Usa e Europa-Mercati emergenti mai così forte : ... generando ipoteticamente introiti notevoli per il Tesoro USA,, ma un dollaro più forte andrebbe a penalizzare a livello globale e generalizzato l'economia americana, poichè i beni statunitensi ...

Mercati : sale attesa per incontro Cina-Usa - analisti - : "La settimana si apre con un clima più disteso sulle principali asset class con gli operatori che restano in attesa dell'incontro bilaterale tra gli Usa e la Cina di questa settimana per discutere ...

Mercati positivi su nuovi negoziati USA-Cina. A Milano cade Atlantia - non fa prezzo : Teleborsa, - Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, sulla scia dei nuovi negoziati USA-Cina sul commercio. ...

Di Maio : "Usare i Mercati contro il governo? Non siamo ricattabili" : Luigi Di Maio continua a mostrarsi molto presente in questo periodo di chiusura del Parlamento è stamattina, dalle pagine del Corriere della Sera, assicura che il governo di Giuseppe Conte non si farà ricattare dai mercati, tirando in ballo quando accaduto nel 2011 con Silvio Berlusconi:Io non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, ...

DI Maio : «Qualcuno vuole usare i Mercati contro di noi. Ma non siamo ricattabili» : «N on credo che avremo un attacco speculativo». Ministro Luigi Di Maio, i mercati a fine agosto prenderanno di mira l'Italia, come prevede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti? «...

Lira turca affonda - allarme Mercati - Erdogan attacca gli Usa : «Loro hanno i dollari - noi Allah» : La Turchia di Erdogan affonda e trascina giù i mercati. Nel giorno più nero per la Lira turca, che arriva a perdere oltre il 15% contro dollaro ed euro e scatena il contagio tra Borse...

Le conseguenze della guerra commerciale USA - Cina sui Mercati finanziari : La lettura trimestrale è prevista poter arrivare allo 0,40% rispetto allo 0,20% del trimestre precedente mentre si prevede che il dato annualizzato mostri un'economia in crescita all'1,30%. Apri un ...

Mercati cauti. Focus sul lavoro USA : Teleborsa, - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee, con gli investitori in attesa delle indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro. Nel pomeriggio, ...

Mercati con un occhio agli Usa : cosa monitorare questa settimana : ... però, la scena potrebbe essere occupata più che altro dalla Banca Giapponese viste le voci sempre più insistenti di un cambio di rotta nella ultradecennale politica di allargamento della base ...

Caso Marchionne - esperti Usa : il vero rischio è la perdita di fiducia di Mercati e investitori : La morte del top manager e la dinamica della comunicazione fa discutere negli Stati Uniti. Per l’avvocato William Rosenstadt, «la rilevanza del Ceo per il gruppo» pone il problema della comunicazione tempestiva delle condizioni di salute. Ma Fca nega di esserne stata a conoscenza e quindi decadono «gli interrogativi su eventuali obblighi». Le class action da parte di investitori sono possibili, ma gli esiti sono sempre incerti. ...

Il Pil Usa accelera nel secondo trimestre. Mercati Ue in rialzo. Asta Bot - rendimenti in calo : L'economia americana è cresciuta del 4,1%, top dal 2014. A Piazza Affari bene il comparto del credito, Milano +0,4%. Questa mattina Tokyo ha guadagnato lo 0,5%. Wall Street contrAstata, numeri positivi ...

Mercati e dazi : dove arriverà lo yuan e i nuovi equilibri con la tregua Usa-Ue : Spia accesa al Nasdaq, Europa placata dalla Bce e dall’intesa Trump-Juncker Ora si guarda alla Cina e al Giappone...

Accordo Trump-Juncker - cosa cambia per aziende Usa e Ue/ Draghi “buon segno” : Mercati ok dopo intesa commercio : cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:15:00 GMT)