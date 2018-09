Mentana e il promo a In Onda | Non ci sono grandi ospiti Ma l' ospite era lui

blogo

(Di martedì 4 settembre 2018) “Dopo di noi ultima settimana di Incon David Parenzo e Luca Telese. Non è che ci sianostasera, quindi andiamo in pubblicità”. Enricoha salutato così lunedì sera gli spettatori del suo tg, dando la linea al programma successiva in una maniera piuttosto anomala.Strano, stranissimo. Eppure il direttore del telegiornale per tutta l’estate, appunti alla mano, aveva abituato il pubblico a leggere gli innumerevoli interventi previsti nel talk di access prime time. Possibile un trattamento del genere proprio nella serata in cui La7 si ritrovava a fare i conti con l’attesissimo esordio su Retequattro di Barbara Palombelli a Stasera Italia?prosegui la letturae ila In: "Non ci". Ma l'era lui pubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2018 03:59.