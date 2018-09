Medicina | da un fungo un potenziale antibiotico efficace contro pericolosi batteri

meteoweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) Una ricerca pubblicata su Nature Communications da Yun He dell’Università di Chongqing, in Cina, ha consentito lo sviluppo, a partire da un, di uncome Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus ed Escherichia coli: si tratta della molecola albomicina delta 2. La sostanza è stata riprodotta fedelmente in laboratorio, cosa che la rende producibile anche su vasca scala a scopi medici. A seguito della riproduzione in laboratorio, il team di scienziati ha testato ilsu cellule in provetta infettate da varidimostrando la potente azione dell’albomicina delta 2, risultataancheil pericoloso Staphylococcus aureus meticillina-resistente. L'articolo: da ununMeteo Web.