Media | Turchia ammassa armi al confine siriano

Berlusconi in Turchia Prove di Mediazione tra la Ue ed Erdogan : La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip Erdogan, Silvio Berlusconi è il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni ...