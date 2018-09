Media | migranti in fuga da Tripoli

Migranti - P.Chigi : settimana prossima punto - da Media fantasie : Roma, 30 ago., askanews, - Sono 'totalmente destituite di fondamento' le parole attribuite dal quotidiano Repubblica al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al presunto 'vertice di ...

Diciotti : Sanità marittima ordina sbarco imMediato per 17 migranti : Si tratta di 12 donne e 5 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe l'ok del ministero dell'Interno - L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave ...

Nave Diciotti : Casi di sospetta tubercolosi a bordo - sbarco imMediato per alcuni migranti : Visita a bordo degli ispettori del ministero, per dei Casi sospetti di tubercolosi L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno. Qualche ora prima alcuni ispettori del ministero della Sanità erano saliti a bordo dell’imbarcazione della Guardia ...

Trieste - sgombero imMediato per i migranti. Fedriga : «Via gli irregolari che bivaccano» : 'Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il corpo forestale del Fvg per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra Fvg e Slovenia e, nel frattempo, grazie al ...

Migranti : Media - Italia ha usato 200.000 euro di fondi Ue per respingere Aquarius : L'Italia avrebbe speso almeno 200.000 euro di fondi dell'Unione europea destinati a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in mare per scortare la nave 'Aquarius' a Valencia in Spagna dopo aver ...

Ivanka Trump si dissocia dal padre : "I Media non sono nemici. Sui migranti il punto più basso" : La condanna della politica delle separazione delle famiglie arriva dopo le violente critiche ricevute da Ivanka per non aver fermato il Tycoon e per non averlo criticato pubblicamente. Il 'punto più ...

Migranti - nave bloccata al largo della Tunisia - l’ong : “Rischio aborto per le donne incinte - serve sbarco imMediato” : Le due donne incinte presenti a bordo della nave Sarost 5, bloccata da oltre due settimane nel Mediterraneo, rischiano di perdere i bambini che portano in grembo se non saranno sbarcate. A lanciare l’allarme è l’ong WatchTheMed Alarmphone, dopo che la Mezza Luna Tunisina, corrispondente alla nostra Croce Rossa, ha raggiunto il vascello e visitato le due donne. “Hanno bisogno di soccorso medico immediato. È urgente inoltre ...

Migranti - Media Maiorca : Josefa denuncerà Italia e Libia : Migranti, media Maiorca: Josefa denuncerà Italia e Libia Migranti, media Maiorca: Josefa denuncerà Italia e Libia Continua a leggere L'articolo Migranti, media Maiorca: Josefa denuncerà Italia e Libia proviene da NewsGo.

Migranti - la Mediazione del ministro Moavero dietro il primo successo diplomatico : ROMA Adesso non è più Salvini contro tutti, adesso è il governo che chiama in causa l'Europa, chiede un'assunzione di responsabilità unitaria immediata del dramma delle migrazioni e ottiene un primo, ...