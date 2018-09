Matteo Salvini | ecco il nuovo logo della Lega | l' ultima rivoluzione

Matteo Salvini - dopo l'insulto di Repubblica sulla guerra in Libia : 'Avete voglia di ridere - lo fa solo Macron' : Mentre la Libia è sull'orlo di una guerra civile, a Repubblica non hanno altro a cui pensare se non attaccare Matteo Salvini con una vignetta sul conflitto libico e il ministro dell'Interno. Il leader ...

Annalisa Chirico : 'Matteo Salvini sarà il leader del centrodestra e punterà su volti nuovi' : sarà selettivo nello scegliere i suoi collaboratori' e, annuncia, 'ha a disposizione una pletora di gente nuova che vuole fare politica per la prima volta'.

Il caso Diciotti è da studiare per capire come funziona la propaganda di Matteo Salvini : Lo stallo della nave della Guardia Costiera con a bordo i profughi a cui è stato per giorni impedito di sbarcare è stato risolto da chi lo aveva creato. Così la macchina comunicativa della Lega elabora, distorce e deforma Rocco Casalino, Luca Morisi e gli altri: ecco chi gestisce il "ministero della propaganda" "

Diciotti - per Matteo Salvini cade il reato di arresto illegale. Il fascicolo a Palermo : Matteo Salvini “perde” un reato. Trasmettendo gli atti a Palermo, infatti, la procura di Agrigento ha fatto cadere l’ipotesi di arresto illegale, prevista dall’articolo 606 del codice penale. Nel fascicolo arrivato sul tavolo del procuratore aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Roberto Tartaglia restano quindi l’abuso d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio, il sequestro di persona e il ...

Libia - è l'ora di intervenire Lettera aperta a Matteo Salvini : Occorre che l’Italia sostenga militarmente il governo di Tripoli di Fayez al Sarraj, legittimamente riconosciuto dall’Onu, contro gli interessi francesi che sostengono invece il governo di Tobruk di Khalifa Haftar. L’Italia dia un segno concreto di cambiamento e protegga i propri interessi nazionali Segui su affaritaliani.it

Giulia Bongiorno a Pietro Senaldi : 'Assolvo la Lega - contro Matteo Salvini accuse deboli' : E ci regala un' inappuntabile difesa in punta di logica e di diritto del vicepremier leghista, incriminato per sequestro di persona a causa della sua politica sull' immigrazione, e del Carroccio, al ...

Matteo Salvini - la fronda dei M5S fedeli a Roberto Fico che vogliono farlo cadere : All' inizio sembrava non avesse truppe. Lo scranno più alto di Montecitorio pareva consegnare Roberto Fico , l' oppositore interno, a un innocuo isolamento. Ma con il passare dei mesi, le cose sono ...

Matteo Salvini lancia la 'Lega nel mondo' : così divora i voti fuori dall'Italia : Dopo la Lega e la Lega delle Leghe, il Carroccio punta ora al mondo , con la nomina di Paolo Borchia , a coordinatore federale della 'Lega nel mondo' . È, scrive il quotidiano Il Tempo , il modo con cui Matteo Salvini intende lanciare l' opa sul voto degli italiani all'estero in vista delle elezioni europee del 2019 , quelle che dovrebbero ...

Matteo Salvini - sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati ...

Luigi De Magistris - folle sfida a Matteo Salvini : 'Napoli sarà autonoma e avrà una sua moneta ' : 'Napoli ha dimostrato di farcela anche da sola, riscattandosi contro quei Governi ingiusti ed arroganti'. Parte così l'ennesima sfida del sindaco di Napoli , Luigi De Magistris al Ministro dell'...

“Maiale” - “Affogati”. Una pioggia di insulti contro Matteo Salvini : Sempre nell’occhio del ciclone, sempre al centro del dibattito politico e non. L’Italia si è ormai ampiamente abituata al fenomeno Matteo Salvini, che proprio in questi giorni era finito nella bufera per il caso Diciotti, con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto dopo un lunghissimo braccio di ferro al termine del quale era stata avviata un’indagine proprio nei confronti del leader della ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla Lega : 'Lui dice di no ma cambierà nome. Ecco quello nuovo' : 'Il nome Lega non si tocca'. Matteo Salvini lo ha ribadito anche domenica sera, ma Repubblica procede imperterrita per la sua strada. Il Carroccio cambierà nome, se la sentenza del Tribunale del ...

Caos in Libia - Matteo Salvini : “No a interventi militari dell’Italia - dobbiamo perseguire la pace” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la situazione in Libia ed esclude totalmente ogni tipo di intervento militare: "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri. L'Italia deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace".Continua a leggere

Migranti - gli effetti delle politiche di Matteo Salvini : in tre mesi oltre 12.000 irregolari in più : Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, basato sui dati del Viminale e diffuso dal quotidiano La Repubblica, nei primi tre mesi di governo Lega-M5S e di politiche migratorie targate Salvini, il numero dei Migranti irregolari in Italia è aumentato di 12.450 unità.Continua a leggere