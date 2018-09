Matteo Piano – Un’estate travagliata | un presente e un futuro pieni di grinta alla

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...

Matteo Salvini - il piano - già partito - per far fuori Berlusconi e arrivare al 40% : L'obiettivo è il 40% dei voti. Non subito, ma alle elezioni che conteranno davvero per il Carroccio e che si terranno nella primavera 2019: le Europee , dove si gioca una gran parte della credibilità ...

Giorgia Meloni - la sfida sulle tasse a Matteo Salvini : il piano per ribaltare l'Italia : Arriva da Fratelli d'Italia la proposta su una 'tassa piatta' , la flat tax all'Italiana, che potrebbe togliere le castagne sul fuoco del governo. Da settembre il nodo della riforma fiscale dovrà ...

Rai - il piano di Matteo Salvini : 'Ci sono troppi canali. Si dovrà scegliere...' : Matteo Salvini vuole rivoluzionare la Rai, vuole puntare sulle testate regionali, avere almeno una rete senza pubblicità e scegliere tra canone o pubblicità: ergo, Viale Mazzini dovrà cambiare ...

Matteo Salvini - immigrati : il piano per non dare l'asilo a chi commette reati minori : Con il decreto Sicurezza che ha in mente 'stracceremo la richiesta d'asilo a chi commette questi reati '. E' il piano di Matteo Salvini che vuole che non venga dato l'asilo agli immigrati che compiono ...

Matteo Salvini - il piano per accogliere i transfughi di Forza Italia : ecco quali non accoglierà : 'Nei gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato ognuno cerca di sopravvivere, e siamo all'io speriamo che me la cavo. Nessuno vede una prospettiva e Salvini questo lo sa. Ma vi assicuro che Matteo ...

Honda - due Civic “benaugurali” per Matteo Piano e Filippo Lanza – FOTO : L’appuntamento con i Campionati del mondo di pallavolo si avvicina, sono infatti in programma dal 6 al 30 settembre in 6 città del Bel Paese, e la filiale italiana di Honda ne sarà official partner. Dopo la collaborazione con la FIP, un altro impegno per la casa giapponese, che si concretizzerà anche con la concomitante presentazione del nuovo sport utility CR-V. Nel frattempo però, a siglare e saldare questa intesa, la Honda ha ...

Matteo Renzi - la cena segreta con i fedelissimi : il vero piano per la sua vendetta : L'errore più grave che rischiano di fare gli avversari di Matteo Renzi all'interno del Partito democratico è di darlo per morto e sepolto, distratto com'è dalla nuova avventura televisiva su Netflix , ...

Matteo Salvini - il piano per alzare le pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...