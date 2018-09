Marchisio allo Zenit | l’ex Juve emigra in Russia | cifre e dettagli

newsinforma

: #UltimOra #Calciomercato? ? Ufficiale, Claudio #Marchisio allo #Zenit ? Il centrocampista ha firmato un biennale… - SkySport : #UltimOra #Calciomercato? ? Ufficiale, Claudio #Marchisio allo #Zenit ? Il centrocampista ha firmato un biennale… - AAlciato : Marchisio allo Zenit San Pietroburgo @SkySport - CFNFMCalcio : RT @ansacalciosport: Marchisio allo Zenit San Pietroburgo. Annuncio ufficiale sul sito del club russo | #ANSA -

(Di martedì 4 settembre 2018) Claudioe lantus si erano detti addio a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo. Molti dei tifosi bianconeri non l’avevano presa affatto bene, soprattutto coloro che non vedono di buon occhio i modi con cui la dirigenza bianconera negli anni si è separata dalla sue ‘bandiere’. Il ‘principino’ bianconero aveva fatto una scelta d’amore verso lantus, sollevando squadra e società dall’onere di dover gestire la sua situazione tecnica. Il fatto chevolesse continuare a giocare era noto a tutti come era chiaro che non lo avrebbe mai fatto il Italia con una maglia diversa da quella bianconera. La decisione dell’ex centrocampistantino è stata quella di approdare, scopriamo ie ledell’operazione che hanno portato Claudioin. Claudio, ...