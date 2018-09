: #DiMaio dice che sforeremo i vincoli europei. #Salvini che li sfioreremo. Un governo che gioca con le parole vi sem… - s_parisi : #DiMaio dice che sforeremo i vincoli europei. #Salvini che li sfioreremo. Un governo che gioca con le parole vi sem… - alexbarbera : Salvini non vuole guai con Europa e mercati e fa (riservatamente) il moderato: per la manovra d’autunno si acconten… - LegaSalvini : Manovra, #Salvini: rispetterà tutte le regole, meno tasse a italiani -

"Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese". Lo afferma il vicepremieral termine del vertice della Lega sull'economia. E rilancia: "Smantellamento della legge-tax,pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazie per aziende e partite Iva,eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina".Indica interventi a favore dei Comuni e un "grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria"(Di martedì 4 settembre 2018)