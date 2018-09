Manovra | Salvini | Sarà efficace come nostre politiche su sicurezza e

Salvini - modalità rassicurante : Manovra che rispetterà i vincoli. Borsa su - spread giù. Ma il m5s : Comunque ci sarà il reddito : Il vicepremier leghista cita i vari punti cari al Carroccio, dalla Flax Tax all'abolizione della Fornero. Ma non il reddito di cittadinanza, su cui è il M5s a rassicurare -

Manovra - Salvini : al lavoro su abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Manovra - Salvini : stop Fornero e flat-tax : 17.39 "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese". Lo afferma il vicepremier Salvini al termine del vertice della Lega sull'economia. E rilancia: "Smantellamento della legge Fornero,flat-tax,pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazie per aziende e partite Iva,eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina".Indica interventi a favore ...

Manovra - Salvini contro agenzie rating : se altri sforano 3% nessuno dice nulla : Di Maio su reddito di cittadinanza: 'A regime può portare a 1 punto di pil in più'; ma Salvini, pur lanciando una frecciata alle agenzie di rating, usa toni più morbidi per rassicurare l'Unione ...

