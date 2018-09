Mancini : 'Tornare protagonisti per puntare a Mondiale ed Europeo' : FIRENZE - ' Ci vorrà tempo e pazienza, la strada sarà lunga ma l'obiettivo è tornare protagonisti per puntare al campionato del mondo e d'Europa '. Le parole di Roberto Mancini arrivano a margine della cerimonia a Coverciano del 38esimo Premio nazionale Nereo Rocco dell'Us Settignanese. ' È un onore ricevere un premio così ...

Italia - Mancini : 'Vogliamo tornare a lottare per i Mondiali e gli Europei' : Vogliamo tornare a lottare per il campionato del mondo e per il campionato d'Europa. Questa è la nostra forza, vogliamo arrivarci anche in fretta". NAZIONALE - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video