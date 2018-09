“Mamma | mamma!” Massacrata con un martello per questo La follia che supera

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018) Una storia scioccante, un omicidio che si è svolto il 23 gennaio scorso, ma solo in questi giorni la donna ha trovato giustizia. La sua più cara amica le invidiava i figli, visto che non poteva averne, così Samantha Kelly, è stata uccisa a 39 anni da Christine Lyons convinta che inmodo sarebbe potuta diventare lei la madre dei 4 figli della sua amica. Succede nello stato di Victoria in Australia.Christine ha ammesso di aver ucciso la sua amica e vicina di casa allo scopo di poter badare ai suoi figli, per averne dei suoi, visto che aveva scoperto di essere sterile. Con l’aiuto di due uomini, il compagno e l’ex fidanzato, la donna ha ucciso Samantha cercando di nascondere ogni prova.Inizialmente il mandante aveva fatto bere un cocktail di farmaci e droghe alla vittima che però era riuscita a sopravvivere ed è stata finita con diversi colpi diin testa. Dopo ...