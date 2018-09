Maltempo | Confagri | “estate pazza manda in tilt l’agricoltura”

meteoweb.eu

: Posticipate per #maltempo entrambe le gare di #tractorpulling - Confagri_ANGA : Posticipate per #maltempo entrambe le gare di #tractorpulling -

(Di martedì 4 settembre 2018) Le due facce dell’estate 2018, caratterizzata da afa e grandine, hannoto in crisi l’agricoltura. Lo sottolineacoltura che sta verificando le conseguenze nelle aziende associate dell’ondata diche ancora persiste. Caldo e repentini rovesci, spesso accompagnati da vento e grandine hanno colpito il territorio con danni diretti alle infrastrutture e alle colture; sono poi seguiti gli attacchi dei patogeni determinati da abbondante acqua e umidita’, sopratutto a vigneti e frutteti. Un allarme meteo proseguito nel primo fine settimana di settembre, precisa, che ha interessato diverse regioni centro settentrionali tra cui Toscana, Marche e Veneto. In particolare nella zona di Verona sono state colpite le vigne della Valpolicella e del Soave, creando seri rischi per l’Amarone. In Trentino, invece, in poco meno di due ore sono caduti ...