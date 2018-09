Mal di testa | 3 strategie per farlo passare velocemente

Dieta contro il Mal di testa : i cibi da evitare e quelli ammessi : Il mal di testa è strettamente legato alla nostra Dieta. Se soffriamo di questo problema infatti dovremmo evitare alcuni cibi e preferirne degli altri. Lo stile di vita e ciò che mangiamo quotidianamente, influisce fortemente sul nostro stato di salute e anche sull’insorgenza dell’emicrania. Quali sono i cibi che causano il mal di testa? Studi scientifici hanno individuato un ruolo chiave nella tiramina, che provoca il rilascio della ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Non faccio proclami pensando alla Vuelta. Capitano ai Mondiali? La mia testa è a Malaga” : Fabio Aru è carico e si sta preparando per essere protagonista nella prossima Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il sardo ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite ed è intenzionato a voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta con il profilo basso ai nastri di partenza della Vuelta ...

Imbarcazione Diciotti senza luogo di sbarco - Salvini protesta contro Malta : Da circa quattro giorni l'Imbarcazione Diciotti si trova in prossimità delle coste di Lampedusa, trasportando circa 177 migranti provenienti dalla Libia, in attesa di sbarcare in un porto sicuro: Malta sembrerebbe impraticabile, mentre l'Italia viene consigliata come luogo di sbarco. Matteo Salvini protesta aspramente, imponendo l'intervento dell'UE e, se così non fosse, provvederà a far rientrare gli immigrati in Libia. La Capitaneria italiana ...

TV - Rai Storia : “Signorie” - i Malatesta e Rimini : Usurpatori e tiranni, ma anche uomini di cultura e promotori delle arti. I Malatesta che incarnano, a Rimini e in parte dell’Italia centrale, il potere della Signoria del 1400, sono al centro della puntata di “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 20 agosto alle 22.10 su Rai Storia. La famiglia Malatesta, che ha regnato per quasi tre secoli, è stata dominata da personalità quali Giovanni e Pandolfo Sigismondo Malatesta. ...

Salute : ecco perché le donne soffrono più di Mal di testa rispetto agli uomini : Un nuovo studio svela un potenziale meccanismo che causa il mal di testa e che potrebbe spiegare perché le donne soffrono di emicrania più degli uomini. Lo studio, pubblicato in Frontiers in Molecular Biosciences, suggerisce che gli ormoni sessuali influenzano le cellule intorno al nervo trigemino e i vasi sanguigni collegati alla testa, con gli estrogeni (ai loro livelli più alti nelle donne in età riproduttiva) che sono particolarmente ...

Bilancio critico per la Goletta Verde 2018 di Legambiente : Mala depurazione e rifiuti in testa ai nemici del mare : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia. Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici nelle 15 regioni costiere italiane, infatti, è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece “fortemente inquinato” (39%) e “inquinato” (9%) e la causa di questi risultati è sicuramente da attribuire alla ...

“Amore ho Mal di testa”. Per sicurezza si fa visitare. E la verità la devasta : Tutto è iniziato con un semplice mal di testa. Ma Renae Williamson credeva appunto che fosse solo un mal di testa, nulla di più. Ma dopo qualche tempo l’australiana mamma di due bambini fa la scoperta più scioccante della sua vita. All’inizio Renee non fa nulla per quel mal di testa ma, quando il dolore si fa più intenso e insopportabile, decide di farsi visitare da un medico, “giusto per sicurezza”. Il medico, sempre per sicurezza le ...

Malware in Italia : In testa gli Adware : Nella Top Five di ESET in Italia a luglio 2018 che vede il nostro paese essere tra i più colpiti dagli Adware tra i Malware L’Italia è invasa dai Malware: Adware in testa ESET pubblica la top 5 dei Malware in Italia che permette, tramite la tecnologia Cloud Lie Grid, di identificare le minacce informatiche […]

Malware in Italia : In testa gli Adware : Nella Top Five di ESET in Italia a luglio 2018 che vede il nostro paese essere tra i più colpiti dagli Adware tra i Malware L’Italia è invasa dai Malware: Adware in testa ESET pubblica la top 5 dei Malware in Italia che permette, tramite la tecnologia Cloud Lie Grid, di identificare le minacce informatiche […]

Il dottor OMalu : "I colpi di testa fanno Male. Sotto i 18 anni andrebbero vietati" : Fin qui l'opinione del dottore, ma che dice la scienza? "Le teorie scientifiche - riprende lo stesso Omalu - ci danno la possibilità di cambiare la società, quando è necessario. Noi sappiamo ormai ...

Il dottor OMalu : "I colpi di testa fanno Male. E sotto ai 18 anni andrebbero vietati" : Servirebbero misure che limitino questo gesto nello sport professionistico. È pericoloso. Soprattutto per i ragazzini: nessun soggetto sotto i 18 anni dovrebbe mai colpire la palla di testa". Un ...

Alla Biblioteca Malatestiana arrivano quattro donazioni librarie e un lascito testamentario : I fondi librari e documentari della Biblioteca Malatestiana si arricchiscono grazie a quattro donazioni, di Arrigo Quattrini, Annae Francesca Mescolini, Elena Mondardini e Giuliano Biguzzi, e ad un ...

ICC - Roma-Malcom : gli screzi continuano sui social. E Manolas perde la testa : La Roma continua ad essere la bestia nera del Barcellona , sconfitto anche nella International Champions Cup dopo il ko in Champions della scorsa stagione. Una doppia soddisfazione per il club ...

CLAUDIA QUARTIERI - MalATA DI CANCRO/ Si sposa il giorno prima di morire : "Aveva ancora il velo in testa" : CLAUDIA QUARTIERI e la commovente storia della donna MALATA di CANCRO: realizza il suo sogno e sposa Emilio in ospedale, a poche ore dalla sua prematura morte.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:29:00 GMT)