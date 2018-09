Mafia | gen Cataldo | si sconfigge aggredendo capitali illeciti boss

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 36 anni fa la Mafia uccise il generale. Mattarella : “Fu un esempio di difesa della legalità” : Lo uccisero poco dopo le 21, mentre a bordo di una A112 bianca, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, rientrava a casa. Era il 3 settembre 1982, quando Cosa Nostra ammazzò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov. Assieme a loro i killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Trentasei anni fa, il prefetto inviato in ...

Chi era Dalla Chiesa - il generale ucciso dalla Mafia 36 anni fa - : La lotta contro il banditismo, contro il terrorismo rosso e infine contro Cosa Nostra. Che gli tolse la vita il 3 settembre 1982 con un feroce attacco in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti ...

Chi era Dalla Chiesa - il generale ucciso dalla Mafia 36 anni fa : Chi era dalla Chiesa, il generale ucciso dalla mafia 36 anni fa La lotta contro il banditismo, contro il terrorismo rosso e infine contro Cosa Nostra. Che gli tolse la vita il 3 settembre 1982 con un feroce attacco in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico ...

Palermo. Il 3 settembre 1982 la Mafia uccideva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono passati 36 anni. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le

Roberto Fico - la vera emergenza del paese è la Mafia questa è la priorità assoluta : Roberto Fico ad Afragola: “La nostra emergenza è la Mafia” “E’ la lotta alle mafie la vera emergenza del paese. Se non ci liberiamo dalle mafie non saremo mai un paese libero”. Roberto Fico, il presidente della Camera dei deputati, parla ad Afragola in un bene confiscato intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, “Tonino”, vittima innocente della camorra. Ci tiene a marcare la differenza con chi in queste settimane parla ...

Rita Borsellino - la rivoluzionaria gentile che ha unito la sinistra per l’ultima volta. Crescendo l’ultima generazione antiMafia : Curriti, curriti, cu’ Rita. Nel 2006 i social network ancora non esistevano, ma quello slogan inviato via sms riuscì comunque a diventare virale. Era tipo il suono di un tamburo. Una specie di chiamata alle armi laica che nella primavera di dodici anni fa attraversava l’Italia comparendo sui cellulari di tutti i maggiorenni nati in Sicilia. E che in Sicilia tornarono: alcuni per qualche giorno, altri per tutta la campagna elettorale. ...

"AGITARSI - ORGANIZZARSI - STUDIARE!" - PROGETTO ANTIMafia DELL'ASSOCIAZIONE RAGUSANA GENERAZIONE ZERO : Ampio e fondamentale spazio viene dedicato alla formazione, grazie alla partecipazione di figure professionali del mondo della comunicazione per fornire ai giovani gli strumenti di base da utilizzare ...

È urgente istituire la commissione AntiMafia - Fico impedisca ritardi : La lotta alla mafia soffre di una pericolosa contraddizione. I segnali che la colonizzazione mafiosa del territorio nazionale si estende sempre più, si moltiplicano. Non passa giorno che un'inchiesta della magistratura o dei giornali non confermi la profondità dell'infiltrazione criminale nell'economia e nella società centro-settentrionale.Ormai dal Piemonte alla Liguria, dalla Lombardia alla Romagna, non c'è zona ...

Mafia - omicidio Agostino : perquisita casa di Bruno Contrada/ Legale ex dirigente Sisde : "E' una persecuzione" : Mafia, omicidio Agostino: perquisita su disposizione della procura di Palermo la casa dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada. Per il suo Legale si tratta di una persecuzione.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:28:00 GMT)

Mafia - omicidio dell’agente Nino Agostino : perquisizioni in casa di Bruno Contrada : A sorpresa agenti delle forze dell'ordine, su autorizzazione della Procura Generale di Palermo, si sono presentati a casa dell'ex numero due dei servizi segreti italiani Bruno Contrada nell'ambito delle indagini sulla morte dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso con la moglie in un agguato nel 1989 a Villagrazia di Carini nel Palermitano.Continua a leggere

Mafia - blitz contro cosche agrigentine e palermitane : 10 arresti : Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti proviene da NewsGo.

Mafia - boss scarcerati dal Riesame tornano in cella : 10 capiMafia delle cosce agrigentine e palermitane in manette : Di nuovo in carcere. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato dieci capiMafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell’ambito del maxiblitz Montagna poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, ...

Palermo - boss scarcerati dal Riesame tornano in cella : 10 capiMafia delle cosce agrigentine e palermitane in manette : Di nuovo in carcere. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato dieci capimafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell’ambito del maxiblitz Montagna poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, ...

Mafia a Palermo e Agrigento : arrestati 10 esponenti di vertice : Palermo, 28 giu. , askanews, I Carabinieri di Agrigento hanno arrestato 10 persone ritenute il vertice delle famiglie mafiose di Cosa nostra agrigentina e del Palermitano, che erano stati rimessi in ...