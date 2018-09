Macron in crisi | dai sondaggi ai Ministri in fuga Ultime notizie Francia | polemiche per

Macron IN CRISI : DAI SONDAGGI AI MINISTRI IN FUGA/ Ultime notizie Francia : giù anche premier Philippe : Francia, rimpasto governo Emmanuelle MACRON: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Libia - nuovi scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata dall’assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...

Turchia - Erdogan-Macron : "stabilità economica conta"/ Ultime notizie - crisi : governo rassicura investitori : Turchia, telefonata tra Erdogan e Macron: "stabilità economica conta". Intanto il ministro turco Albayrak ha fatto sapere le intenzioni del governo per combattere la crisi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:35:00 GMT)

I cittadini scaricano i leader Macron - Merkel e May in crisi I Mondiali non salvano l'Eliseo : cittadini europei stanno abbandonando i propri leader. Francia, Germania e Regno Unito, vale a dire i tre paesi più grandi e politicamente influenti del Vecchio Continente, sembrano non amare più le proprie guide. Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May Segui su affaritaliani.it

Francia - la crisi migratoria che Macron non vede : Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha affermato meno di un mese fa, nel pieno delle polemiche con il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, che in Europa ' non esiste, oggi, alcuna ...

Le ong attaccano Macron : "Cinismo e ipocrisia politica" : L'attacco che arriva in una nota congiunta da parte delle ong nei confronti di Macron è durissimo: 'Il presidente Macron è capace di dare lezioni di accoglienza al mondo e allo stesso tempo, nel suo ...