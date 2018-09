Macron | crolla nei sondaggi e perde anche ministro Sport Ultime notizie Francia | Laura

Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il rimpasto di governo : Secondo uno studio dell'istituto Ifop, solo il 31% è soddisfatto del presidente. Dopo Hulot, lascia a sorpresa anche la ministra dello Sport Flessel

Emmanuel Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il rimpasto di governo : Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%).Dopo oltre un anno di ...

Macron attacca l'Italia : "Crolla un ponte e dicono che è colpa dell'Europa" : Una battaglia politica e ideologica che si giocherà anche nella tornata delle Europee del prossimo anno.

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...