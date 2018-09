“Ma dai!” Chiara Ferragni e Fedez | la foto ‘boom’ salta fuori dal ‘lontano’ 2015

caffeinamagazine

: Ah ma dai. E me li faresti vedere per favore? - marattin : Ah ma dai. E me li faresti vedere per favore? - Vipdeldivano : @cyjslover Beh l’unica differenza è che in una c’è il riso e in una la pasta (MA DAI???), almeno da me nelle altre… - irrazionalMente : @EdoardoFerraro Ma dai, lo hanno hackerato, non ci credo?? -

(Di martedì 4 settembre 2018) “Pranzo di Natale”. Anno, fidanzata Giulia Valentini. Quandoha pubblicato questasui social la sua vita era molto diversa da quella che sta vivendo da due anni a questa parte. Lo scatto risalente a tre anni fa è stato pubblicato dall’utente Twitter ‘’Sara’’. ‘’Comunque oggi mi é salita un po’ di nostalgia e scorrendo ledidurante il periodo con Giulia, ho trovato questa E RIDO PER SEMPRE, me ne ero dimenticatae il suo ex econ Giulia RIDO #TheFerragnez’’, si legge sul tweet che contiene la‘incriminata’’. Nello scatto si vedono da una parte del tavoloe Giulia Valentina, mentre lasiede dalla parte opposta accanto a Riccardo Pozzoli, suo fidanzato dell’epoca. Laè stata rilanciata in rete e commentata da tantissimi account social. In effetti fa caso vedere questae pensare che dopo soli due anni...