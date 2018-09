M5S-Lega | nuovo ponte in un anno Bagarre su Toninelli che parla di «pressioni»

Crollo ponte a Genova : ok della Camera a risoluzione M5S-Lega : L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega sulle comunicazioni del governo relative al Crollo del ponte Morandi. Il dispositivo è stato approvato con 296 sì, 129 no e 98 ...

Ponte Genova - risoluzione M5S-Lega : 'Ricostruzione entro un anno' : Il governo è impegnato ad "assicurare che la ricostruzione del Ponte di Genova avvenga in tempi non superiori ad un anno e garantendo un controllo dello Stato sulla ricostruzione e sulla manutenzione ...

Sondaggi elettorali : Lega sempre più in alto stacca M5S - si rilancia il PD : Gli istituti di ricerca hanno ripreso il loro lavoro, pubblicando nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] ripartono da una conferma: Lega in costante crescita. SWG rileva un allungo in testa alla classifica, con il Movimento 5 Stelle alle sue spalle, che perde terreno rispetto alla volta scorsa. Il gap tra i due partiti al Governo inizia ad ampliarsi, ma bisognera' vedere come evolvera' la situazione nel corso ...

Caos in Libia - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : «Autostrade non ricostruirà» : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi...

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : 'Autostrade non ricostruirà' : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba 'garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre', a chi ha perso la ...

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno Toninelli : Autostrade non ricostruirà : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba 'garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre', a chi ha perso la ...

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : «Autostrade non ricostruirà» : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi...

Sondaggi politici/ Lega di Salvini vola e stacca M5S di 5 punti : una crisi farebbe il suo gioco : Sondaggi politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini stacca di 5 punti il Movimento 5 Stelle. Governo gialloverde sale al 60%, Pd non sfonda e Berlusconi cala(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Pd da comiche. Maurizio Martina - suicidio perfetto : il giorno in cui scende in piazza contro Lega e M5S... : Che il Pd sia un partito allo sbando lo si coglie da alcuni dettagli. Per esempio la data scelta dal segretario Maurizio Martina per la manifestazione di piazza contro il governo , e già qui ci ...

Carlo Cottarelli : 'Il programma Lega-M5S è semplicemente irrealizzabile' : Se si dovesse ripresentare una nuova crisi economica, come quella del 2011, essa si ripercuoterebbe sulle condizioni delle fasce più deboli della popolazione”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore all'Osservatorio dei Conti Pubblici alla Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli [VIDEO], si è pronunciato sull'ipotesi di realizzazione delle misure economiche contenute nel contratto di governo legastellato Flat Tax, ...

'Con il governo Lega-M5S rischiamo una deriva sudamericana' - Martina - : Roma, 4 set., askanews, - 'rischiamo una deriva sudamericana. Di Maio, Salvini e altri ministri, stando alle loro dichiarazioni, immaginano di essere in Venezuela più che in Italia. Lo spread è a 290. ...

Martina : con governo Lega-M5S rischiamo deriva sudamericana : Roma, 4 set., askanews, - 'rischiamo una deriva sudamericana. Di Maio, Salvini e altri ministri, stando alle loro dichiarazioni, immaginano di essere in Venezuela più che in Italia. Lo spread è a 290. ...

Sondaggi - Lega oltre il 32 per cento. M5S si ferma al 28 - 3 : Chi ha vinto nella prima estate giallo-verde, i gialli o i verdi? C'era grande attesa per il primo Sondaggio post-vacanze, quello che indica il punto di partenza da cui ricomincia la stagione politica, fittissima di appuntamenti cruciali: a cominciare dal duello tutto interno alla maggioranza sulla Finanziaria e poi le regionali e le amministrative da ottobre in poi, fino al super-evento ...